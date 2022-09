Biden ostro na szycie ONZ: Rosja chce wymazać Ukrainę z mapy świata

Zamiarem Rosji w wojnie przeciwko Ukrainie jest wymazanie jej z mapy świata - powiedział w środę prezydent USA Joe Biden. - Wystąpienie Władimira Putina było pokazem słabości - Rosja przyznała się do porażki w wojnie na Ukrainie - ocenił prezydent Andrzej Duda.

W środę prezydent USA wystąpił na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku, które w znacznej części poświęcone jest wojnie w Ukrainie.

Postawmy sprawę jasno: stały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ najechał na swojego sąsiada, próbując wymazać suwerenne państwo z mapy świata. Ta wojna jest po to, by unicestwić prawo Ukrainy jako państwa i Ukraińców jako narodu do istnienia - powiedział Joe Biden.

W Nowym Jorku jest już też Andrzej Duda, który ocenił wystąpienie Władimira Putina jako pokaz słabości. - Ogłaszając mobilizację, Rosja przyznała się do porażki w wojnie na Ukrainie - ocenił w środę prezydent RP.

"Postawmy sprawę jasno: stały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ najechał na swojego sąsiada, próbując wymazać suwerenne państwo z mapy świata" - powiedział Biden. Jak dodał, zarówno słowa Władimira Putina o tym, że to Rosja rzekomo stworzyła Ukrainę, jak i odkrywane zbrodnie sił rosyjskich na okupowanych terenach Ukrainy, w tym ostatnio masowe groby w Iziumie, świadczą o zamiarach Kremla w tej wojnie.

"Ta wojna jest po to, by unicestwić prawo Ukrainy jako państwa i Ukraińców jako narodu do istnienia. Gdziekolwiek mieszkasz, w cokolwiek wierzysz, to powinno zmrozić krew w twoich żyłach" - oznajmił prezydent USA.

Biden odniósł się też do wyemitowanego w środę orędzia Putina, w którym ogłosił on częściową mobilizację oraz zagroził "użyciem wszelkich środków", by bronić Rosji przed rzekomym zagrożeniem z Zachodu.

"Nie dalej jak dziś prezydent Putin wysunął groźby nuklearne wobec Europy, mając w rażącej pogardzie odpowiedzialność wynikającą z reżimu nieproliferacji (broni atomowej)" - powiedział Biden, odnosząc się do Traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT).

Jak dodał, Rosja sprzeniewierza się kluczowym zasadom tego układu.

"Nikt nie jest w stanie wygrać wojny jądrowej i nigdy nie może do niej dojść" - powiedział Biden.

Andrzej Duda: ogłoszenie mobilizacji w Rosji to przyznanie się do porażki

Wystąpienie Władimira Putina było pokazem słabości; ogłaszając mobilizację, Rosja przyznała się do porażki w wojnie na Ukrainie - ocenił w środę prezydent Andrzej Duda w rozmowie z dziennikarzami w Nowym Jorku.

Prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił w środę częściową mobilizację, która rozpoczęła się jeszcze tego dnia i ma objąć rezerwistów, czyli osoby, które już odbyły służbę wojskową, ale przed wysłaniem na front mają przejść dodatkowe szkolenie. Według ministra obrony Rosji Siergieja Szojgu mobilizacja obejmie ok. 300 tys. osób.

"Rosja nagle, po siedmiu miesiącach wojny, którą toczy, która miała zwyciężyć w ciągu 72 godzin - bo takie były zapowiedzi - wreszcie przyznaje się de facto do porażki" - ocenił prezydent.

Jak mówił, "blady strach pada na młodzież w Rosji, bo nikt nie wie, kto jeszcze zostanie zabrany na Ukrainę i kto jeszcze będzie musiał zginąć na skutek błędów, które są popełniane przez rosyjskie władze, i bandyckiej decyzji o agresji na Ukrainę".

W ocenie prezydenta wystąpienie Putina było pokazem słabości.

Rosyjskie referenda, to skrajnie znaczące pogwałcenie Karty Narodów Zjednoczonych

Mówiąc o planowanych przez Rosję pseudoreferendach na okupowanych terytoriach Ukrainy, Joe Biden stwierdził, że jest to "skrajnie znaczące pogwałcenie Karty Narodów Zjednoczonych".

Biden zaznaczył, że USA opowiadają się za końcem wojny na Ukrainie, ale tylko na sprawiedliwych warunkach. "Na warunkach, do których przestrzegania wszyscy się zobowiązaliśmy: że nie można zająć siłą terytorium innego państwa. Jedynym krajem, który stoi temu na przeszkodzie, jest Rosja" - oświadczył Biden.

Zapowiedział, że USA będą kontynuować wspieranie Ukrainy, by mogła się bronić, i wezwał wszystkie państwa członkowskie ONZ, by sprzeciwiły się rosyjskiej próbie wywrócenia porządku międzynarodowego opartego na zasadach Karty Narodów Zjednoczonych, którą - jak przypomniał - podpisały nie tylko demokracje.

Biden opowiedział się też za "bardziej inkluzywną" ONZ, a także za zwiększeniem liczby stałych i niestałych członków Rady Bezpieczeństwa oraz ograniczeniem prawa weta.

Andrzej Duda: używając broni jądrowej Rosja stanie się wrogiem całego świata

Wystąpienie prezydenta USA Joe Bidena pokazuje, że organizacja takich referendów będzie postrzegana jako "lipa" - ocenił prezydent RP Andrzej Duda.

"Nikt tego poważnie nie potraktuje, to z demokracją nie ma nic wspólnego, to wręcz urąga demokracji. Przecież wiadomo, że wynik jest zaplanowany na Kremlu i tam znany. My jako Polacy znamy to doskonale z naszej historii - słynnego referendum organizowanego po II wojnie światowej, właśnie pod szponami wówczas sowieckimi" - dodał.

Duda również był pytany o możliwość użycia przez Putina arsenału jądrowego. "Rosja dzisiaj okupuje terytorium Ukrainy. Nie ma żadnej wojny na terytorium Rosji i nie będzie żadnej wojny na terytorium Rosji, ponieważ nie wierzę w to, żeby Ukraińcy - nawet jeżeli uda im się rzeczywiście odzyskać własne terytorium i wyprzeć z niego Rosji - weszliby na teren Federacji rosyjskiej, w granicach międzynarodowo uznanych; Ukraińcy walczą o odzyskanie ziemi, która jest ich ziemią" - podkreślił.

"Uważam, że Władimir Putin, ale również jego zaplecze i jego otoczenie, ma świadomość, co to znaczy. Oni oczywiście będą mówili, że mają tę broń jądrową - wszyscy wiedzą że mają, ale oni też wiedzą doskonale, że użycie jej, nawet w najmniejszym stopniu, gdyby użyli jakichś supernowoczesnych maleńkich ładunków nuklearnych - to będzie to przełamanie tabu, które pociągnie za sobą skutki, których nie można dzisiaj przewidzieć" - powiedział.

Jak ocenił, "Rosja stanie się wtedy wrogiem całego świata".

Biden ogłosił nowy, wart 2,9 mld dolarów pakiet pomocy humanitarnej i żywnościowej

Mówiąc o kryzysie żywnościowym, do którego przyczyniła się rosyjska inwazja, Biden ogłosił nowy, wart 2,9 mld dolarów pakiet pomocy humanitarnej i żywnościowej, w dodatku do 6,9 mld zadeklarowanych wcześniej. Według Białego Domu pieniądze te mają "ratować życie za pomocą interwencji kryzysowych i inwestycji w średnio- i długoterminową pomoc żywnościową" dla najbardziej narażonych regionów świata, zwłaszcza Rogu Afryki.

Biden odniósł się też do rywalizacji z Chinami, oznajmiając, że USA "nie szukają konfliktu ani zimnej wojny" z Pekinem i nie wymagają od innych państw, by opowiadały się po którejś ze stron. Mimo to USA będą "promować wizję wolnego, otwartego i bezpiecznego świata" - dodał.

Prezydent zaznaczył, że model rozwoju i inwestycji oferowany przez USA i G7, będący alternatywą dla chińskiej Inicjatywy Pasa i Szlaku, ma na celu "nie kreowanie zależności, ale samowystarczalności".

Biden skrytykował też postawę Chin wobec walki ze zmianami klimatycznymi i ich wycofanie się ze współpracy z USA w tej sprawie. "Dyplomacja klimatyczna nie jest przysługą wyświadczaną Stanom Zjednoczonym ani innym państwom, a odejście od niej szkodzi całemu światu" - zaznaczył. Chwalił jednocześnie przyjęty w tym roku przez Kongres USA rekordowy pakiet inwestycji, wart 369 mld dol., w walkę ze zmianą klimatu jako "globalny gamechanger". Dodał jednak, że świat musi szybko podjąć podobne kroki.

"Nie mamy dużo czasu. Tak naprawdę już żyjemy w kryzysie klimatycznym (...) Pakistan wciąż jest pod wodą (po katastrofalnych powodziach latem - red.), Róg Afryki mierzy się z bezprecedensową suszą. Rodziny stoją w obliczu niemożliwych wyborów (...) zastanawiając się, czy ich dzieci przeżyją. To jest ludzki koszt zmiany klimatu" - powiedział prezydent USA.

Biden wygłosił przemówienie w ramach trwającej od wtorku debaty generalnej przywódców państw podczas 77. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. W nocy ze środy na czwartek czasu na forum wystąpi wirtualnie również prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

