Biden: Powaga zagrożenia wymaga szybkiej i przytłaczającej reakcji Zachodu

Powaga zagrożenia wymaga szybkiej, dynamicznej, zjednoczonej i absolutnie przytłaczającej reakcji ze strony Zachodu; narzucenie kosztów i trzymanie się swego, to jedyne co może Rosję zmusić do zmiany zdania - mówił w sobotę w Warszawie prezydent USA Joe Biden.

W przemówieniu na dziedzińcu Zamku Królewskiego Biden powiedział, że "Rosja wybrała wojnę".

"To jeden z najstarszych impulsów człowieka, aby użyć brutalnej siły i dezinformacji, aby zadowolić potrzebę absolutnej władzy i kontroli, to jest bezpośrednie wyzwanie rzucone w twarz międzynarodowemu porządkowi, który utworzyliśmy po II wojnie światowej" - powiedział prezydent USA.

Dodał, że "jest to groźba tego, że możemy wrócić do dziesięcioleci wojny, która niszczyła Europę przed tym, jak wdrożyliśmy międzynarodowy porządek oparty na zasadach". "Nie możemy wrócić do tamtych czasów, nie wolno nam. Powaga tego zagrożenia wymaga szybkiej reakcji ze strony Zachodu" - podkreślił.

Ta reakcja - oświadczył Biden - powinna być "szybka, dynamiczna, zjednoczona i absolutnie przytłaczająca". "Narzucenie kosztów i trzymanie się swego, to jedyne co może Rosję zmusić do zmiany zdania" - powiedział prezydent USA. "Uderzyliśmy razem sankcjami, aby zniszczyć gospodarkę Rosji, ich bank centralny jest w tej chwili zablokowany, wyłączony z globalnego systemu, a Kreml nie ma dostępu do pieniędzy, którymi finansował swą wojnę, uderzyliśmy w samo serce rosyjskiej gospodarki, zatrzymaliśmy import rosyjskiej energetyki" - mówił.

"Dzisiaj Stany Zjednoczone sankcjonowały 140 rosyjskich oligarchów i członków rodzin. Zajęły ich jachty, apartamenty, majątki, posiadłości. Nałożyliśmy sankcję na ponad 400 urzędników rosyjskich w tym kluczowych architektów tej wojny. Ci urzędnicy, oligarchowie niesamowicie skorzystali na korupcji, którą umożliwiał im Kreml" - powiedział.