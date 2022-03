Biden: z Polską łączą nas wspólne wartości - wolność i wolność mediów

Z Polską łączą nas wspólne wartości - wolność i wolność mediów. Stabilizacja w Europie jest szczególnie ważna dla Stanów Zjednoczonych - podkreślił w sobotę w Warszawie prezydent USA Joe Biden podczas spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą.

Amerykański prezydent podkreślił, że kiedy 25 lat temu przemawiał na Uniwersytecie Warszawskim użył wówczas słów - "za waszą i naszą wolność". "Wtedy miałem to na myśli i teraz mam to również na myśli" - powiedział.

"Panie prezydencie, najważniejsza rzecz, która nas łączy, to nasze wartości - wolność, wolność prasy, wolność mediów; dzięki temu rząd działa w sposób transparentny, ludzie mają prawo do wyboru" - mówił Biden, zwracając się do prezydenta Andrzeja Dudy.