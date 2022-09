Biden: Zobowiązanie, by chronić USA przed atakiem terrorystycznym, jest bezterminowe

Nasze zobowiązanie, by chronić Amerykę przed kolejnym atakiem terrorystycznym, jest bezterminowe - oświadczył w niedzielę prezydent USA Joe Biden.

Mówił przed Pentagonem podczas uroczystości upamiętniającej ofiary zamachów terrorystycznych w Waszyngtonie i Nowym Jorku z 11 września 2001 r.

"Tego lata, nasze siły przeprowadziły atak na (Ajmana) Zawahirego, człowieka który był zastępcą bin Ladena 11 września i który (potem) był liderem Al-Kaidy, bo nie spoczywamy, nie zapominamy, nie poddajemy się" - powiedział Biden.

Jak dodał, choć przywódca Al-Kaidy nigdy już nie zagrozi Ameryce, to zobowiązanie, by nie dopuścić do kolejnego ataku na Stany Zjednoczone "nie ma końca".

"To co zostało zniszczone, odbudowaliśmy. Naprawiliśmy to, co było zagrożone, wzmocniliśmy to, co zostało zaatakowane. Nasz niezłomny duch nigdy się nie zachwiał" - zauważył prezydent.

W swojej mowie wspomniał też o kondolencjach brytyjskiej królowej Elżbiety II, złożonych po atakach na Pentagon i World Trade Center, w których napisała że "cierpienie to cena, którą musimy zapłacić za miłość".

Uroczystości upamiętniające 21. rocznicę zamachów odbywają się w niedzielę w trzech miejscach, gdzie rozbiły się samoloty porwane przez zamachowców z Al-Kaidy. W Nowym Jorku w wydarzeniach uczestniczy wiceprezydent Kamala Harris, zaś w Shanksville w Pensylwanii - Pierwsza Dama Jill Biden.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński