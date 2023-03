Biedroń: jest porozumienie ws. darmowej aborcji dla Polek w Finlandii

Jest porozumienie w zakresie darmowej aborcji dla Polek w Finlandii; gabinet Sanny Marin chce pomóc Polkom w dostępie do ich podstawowych praw - poinformował współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń po spotkaniu z premierką Finlandii. Sprawa ma zostać sfinalizowana w nowej kadencji fińskiego rządu.

W czwartek w Helsinkach delegacja Lewicy - m.in. współprzewodniczący Nowej Lewicy, europoseł Robert Biedroń, wiceszefowie klubu Lewicy Krzysztof Śmieszek i Beata Maciejewska oraz posłanki Wanda Nowicka i Katarzyna Kretkowska - spotkała się z premierką Finlandii Sanną Marin.

"Jest porozumienie w zakresie darmowej aborcji dla Polek w Finlandii. Gabinet Sanny Marin chce pomóc Polkom w dostępie do ich podstawowych praw. Finlandia pomoże Polkom. Po otrzymaniu zgody nasze rodzime partie Nowa Lewica i Socjaldemokratyczna Partia Finlandii (Social Democratic Party of Finland) rozpoczynają rozmowy o szczegółach technicznych. W nowej kadencji fińskiego rządu dojdzie do finalizacji postulatu, jeśli gabinet Sanny Marin się utrzyma" - przekazał Biedroń po spotkaniu.

Jak relacjonował w rozmowie z PAP, podczas spotkania zaapelował do fińskiej premierki o wsparcie dla Polek w zagwarantowaniu dostępu do legalnej i bezpiecznej aborcji i poprosił o solidarność z kobietami w Polsce, które "pozbawione są podstawowych praw". Zaapelował także o to, by Finlandia, podobnie jak niektóre państwa członkowskie, wsparła instytucjonalnie organizacje, które oferują kobietom z Polski darmową aborcję.

"Przykładem dobrych praktyk jest np. Belgia, która przekazuje rocznie kilkanaście tysięcy euro na organizacje pozarządowe, które wspierają potrzebujące Polki" - mówił. "Konieczna jest standaryzacja praw kobiet, tak by wszystkie Europejki mogły cieszyć się pełnia praw, o to walczę na co dzień, jako Przewodniczący Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia w Parlamencie Europejskim" - zapewnił Biedroń.

Jak poinformował, Sanna Marin wyraziła solidarność z wszystkimi kobietami w Polsce i zapewniła o wsparciu. Zapowiedziała, że kwestia dostępności aborcji dla Polek będzie jedną z wielu ważnych spraw, którymi zajmie się zaraz po wyborach w Finlandii.

Podczas spotkania dyskutowano także na temat dyskryminacji osób LGBT w Polsce, praworządności oraz fińskiego modelu edukacji.

Szefowa fińskiego rządu Sanna Marin jest liderką Socjaldemokratycznej Partii Finlandii, która - tak jak Nowa Lewica - jest członkiem Partii Europejskich Socjalistów (PSE). Obie partie należą do tej samej grupy Parlamencie Europejskim - Europejskiego Sojuszu Socjalistów i Demokratów.

Obowiązujące od lat 90. przepisy antyaborcyjne zostały w Polsce zmienione na skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 roku. Wcześniej obowiązująca od 1993 r. Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, zwana tzw. kompromisem aborcyjnym, zezwalała na dokonanie aborcji w trzech przypadkach: w sytuacji, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety, gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego (gwałt, kazirodztwo) oraz w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. To ta ostatnia przesłanka została uznana przez TK w październiku 2020 r. za niekonstytucyjną.

Wynikający z tej decyzji zakaz przerwania ciąży w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu lub jego nieuleczalnej i zagrażającej życiu choroby wywołał falę protestów w całym kraju.