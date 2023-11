Biedroń: Magdalena Biejat kandydatką na wicemarszałkinię Senatu

Wiceszefowa Lewicy Razem Magdalena Biejat będzie naszą kandydatką na wicemarszałkinię Senatu - powiedział w piątek w Polsat News współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń. Przyznał, że wolałby, aby politycy Razem współtworzyli rząd.

Biedroń w Polsat News został zapytany o decyzję Rady Krajowej Lewicy Razem, która po zapoznaniu się z wynikiem negocjacji programowych między KO, Trzecią Drogą i Nową Lewicą, upoważniła posłów Razem do głosu za wotum zaufania dla rządu, ale postanowiła też, że Razem nie wejdzie do rządu.

"Wiele środowisk nie wchodzi do rządu. Partia Razem nie została wybrana do tego, żeby wchodzić do rządu. To była jej suwerenna decyzja" - komentował współprzewodniczący Nowej Lewicy. Jak zaznaczył, jest wiele innych podmiotów na opozycji, które zostały wybrane do Sejmu i nie muszą wchodzić do rządu.

Biedroń zwrócił uwagę, że Razem będzie popierała rząd Donalda Tuska i rząd koalicyjny. "Taka padła deklaracja i ta deklaracja jest podtrzymywana przez partię Razem" - powiedział. Tłumaczył też, że partia Razem uczestniczyła w przygotowywaniu tej umowy koalicyjnej, miała wpływ na jej kształt oraz będzie częścią klubu Lewicy.

"Magdalena Biejat jest naszą kandydatką na wicemarszałkinię Senatu" - poinformował Biedroń.

Jak zaznaczył, z Lewicą Razem współpracuje każdego dnia. "To jest świetna współpraca. Nie wyobrażam sobie tworzenia formacji lewicowej bez partii Razem i próba nas dzielenia naprawdę nie służy niczemu" - powiedział.

Przyznał przy tym, że wolałby, aby politycy Lewicy Razem współtworzyli rząd.

W piątek w południe w Sejmie doszło do parafowania umowy koalicyjnej przez przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, przewodniczącego Polski 2050 Szymona Hołownię, prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz współprzewodniczących Nowej Lewicy: Włodzimierza Czarzastego i Roberta Biedronia.

Zgodnie z umową w przypadku prezydium Senatu, koalicja ma zgłosić czterech wicemarszałków, po jednym wskazanych przez KO, PSL, Polskę 2050 i Nową Lewicę. Funkcję marszałka Senatu do 13 listopada 2025 roku ma pełnić senator KO Małgorzata Kidawa-Błońska, następnie zastąpić ją ma osoba wskazana przez Koalicję Obywatelską.