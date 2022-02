Biedroń o pomyśle budowania "koalicji chętnych": na opozycji współpracujemy od dawna, tak było także przed powrotem Tuska

My na opozycji współpracujemy już od dawna, tak było także przed powrotem Donalda Tuska - powiedział współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń odnosząc się do pomysłu "koalicji chętnych", który według doniesień medialnych ma lider PO.

Jak informuje "Gazeta Wyborcza", lider Platformy Donald Tusk "odracza pomysł budowy wspólnej listy opozycji, bo boi się zaostrzenia walki między opozycyjnymi ugrupowaniami". "A to zaszkodziłoby budowaniu porozumienia po wyborach. KO zamiast tego chce budować +koalicję chętnych+" - pisze "GW". Tusk chce tworzyć "płaszczyzny współdziałania, na przykład ruchu kontrolującego uczciwość wyborów. Politycy PO liczą też na uspokojenie dyskusji na zasadzie: skoro nikt już nikogo nie +przymusza+ do współpracy, to nie ma powodu, aby się oburzać" - relacjonuje "GW".

Biedroń odniósł się do pomysłu lidera PO w rozmowie z PAP. "My na opozycji współpracujemy już od dawna, także przed powrotem Tuska. I będziemy współpracowali w przyszłości" - powiedział.

"Wspólnie z PSL i Polską 2050 organizujemy w najbliższym czasie konferencje o przyszłości Polski, a w pierwszy dzień wiosny liderzy opozycji będą rozmawiać o dalszej współpracy. Swojego udziału nie potwierdził tylko Tusk. Może zatem to dobry moment na deklaracje, że będzie z cała opozycja tego dnia?" - dodał współprzewodniczący Nowej Lewicy.