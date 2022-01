Biedroń: proszę, by Tusk zszedł z cynicznej i destrukcyjnej dla opozycji drogi opluwania Lewicy

Proszę, by Donald Tusk zszedł z cynicznej i destrukcyjnej dla opozycji drogi opluwania Lewicy, która jest największym przeciwieństwem PiS ze wszystkich partii - powiedział współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń, odpowiadając na słowa lidera Platformy Obywatelskiej.

Podczas piątkowego briefingu w Zambrowie (Podlaskie) Tusk był pytany o współpracę z Lewicą.

"Zadaję pytanie, czy to, że (współprzewodniczący Nowej Lewicy) Włodzimierz Czarzasty i jego współpracownicy nieustannie w pisowskich mediach koncentrują się na atakach na inne partie opozycyjne, oznacza, że po wyborach można się spodziewać jego współpracy z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim" - powiedział Tusk.

Do wypowiedzi lidera PO odniósł się Biedroń. "Chciałbym, by Donald Tusk powiedział mi twarzą w twarz, osobie, która jest codziennie opluwana przez władze za to kim jest, że współpracuje z PiS" - powiedział.

Według lidera PO, "każdego dnia dostajemy po raz kolejny odpowiedź, że tak, tego typu ryzyko istnieje". Tusk stwierdził przy tym, że każdego dnia widać wyraźnie gotowość do takiej politycznej współpracy i wspólnych akcji przeciwko innym partiom opozycyjnym, jakie partia Włodzimierza Czarzastego, wspólnie z mediami pisowskimi prowadzą.

Do wypowiedzi lidera PO w rozmowie z PAP odniósł się Biedroń. "Chciałbym, by Donald Tusk powiedział mi twarzą w twarz, osobie, która jest codziennie opluwana przez władze za to kim jest, że współpracuje z PiS. Chciałbym, by Donald Tusk powiedział twarzą w twarz Joannie Scheuring-Wielgus, która walczy z pedofilią w Kościele, że współpracuje z PiS. Chciałbym by Donald Tusk powiedział twarzą w twarz Magdzie Biejat, która była gazowana podczas Strajku Kobiet, że współpracuje z PiS. Ciebie Donaldzie tam nigdy jeszcze nie widziałem" - powiedział polityk Nowej Lewicy.

"Proszę, by Donald Tusk zszedł z cynicznej i destrukcyjnej dla opozycji drogi opluwania Lewicy, która jest największym przeciwieństwem PiS ze wszystkich partii" - zaapelował Biedroń.

"Nasi wyborcy - i Lewicy i Platformy oczekują współpracy, a nie podgryzania się po kostkach. Także Donaldzie, nie idź tą drogą, drogą, która służy tylko i wyłącznie jednej osobie - Jarosławowi Kaczyńskiemu i otwiera drogę do kolejnej wygranej PiS-owi. Jeśli wróciłeś, by pomoc nam pokonać PiS, wspieraj nas, a nie dziel" - stwierdził Biedroń.

Przewodniczący Platformy był pytany na briefingu, co powinno się wydarzyć po lewej stronie sceny politycznej, by opozycja mogła przejąć władzę w Polsce i czy on z PO stworzy jakieś propozycje dla tej części sceny politycznej. Dopytywano go, czy jego zdaniem powinna powstać koalicja.

Tusk zaznaczył, że nie przypomina sobie ani jednego zdania, w którym atakowałby polską Lewicę.

"Zadaję pytanie, czy fakt, że (współprzewodniczący Nowej Lewicy) Włodzimierz Czarzasty i jego najbliżsi współpracownicy są nieustannie obecni w pisowskich prorządowych mediach i tam koncentrują się wspólnie z pisowskimi aparatczykami na atakach na inne partie opozycyjne, na mnie, na PO - czy to jest do zaakceptowania. I czy to oznacza, że w przyszłości można się spodziewać współpracy pana Czarzastego z (prezesem PiS Jarosławem) Kaczyńskim także po następnych wyborach, co zmarnowałoby wysiłek i nadzieję milionów Polaków" - powiedział lider PO.