Biedroń: To my, lewica, jesteśmy tą siłą, która dodaje energii tej opozycji

To my, lewica, jesteśmy tą siłą, która dodaje energii tej opozycji - mówił w niedzielę w Poznaniu współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń. Dodał, że celem lewicy jest nie tylko odsunięcie PiS od władzy, ale doprowadzenie do tego, żeby Polkom i Polakom żyło się "normalniej i po europejsku".

"Lewica zawsze wygrywa, kiedy idzie zjednoczona, a przegrywa, kiedy idzie podzielona - i to jest stara prawda, z której nie zawsze wyciągaliśmy w przeszłości wnioski, a dzisiaj te wnioski pozytywne wyciągamy" - mówił w niedzielę podczas wielkopolskiego kongresu Nowej Lewicy w Poznaniu współprzewodniczący partii, europarlamentarzysta Robert Biedroń.

W trakcie niedzielnego kongresu wybrane zostaną m.in. nowe władze ugrupowania w regionie. Biedroń wskazał, że Wielkopolska jest istotnym regionem dla lewicy. Jak mówił, "lewica tutaj ma ogromne zaufanie, ogromny mandat zaufania, duże poparcie w porównaniu z innymi województwami i dużą reprezentację polityczną. Mamy naszych parlamentarzystów, mamy samorządowców i wiele osób, które dzisiaj pełnią ważne funkcje publiczne, reprezentując wartości, program lewicy".

"Jesteśmy dzisiaj tutaj także dlatego, że dobrze wiemy, że nie może to się skończyć na wyborach osobowych. To musi się skończyć na wyborach Polek i Polaków. To musi się skończyć w momencie, (...), w którym będziemy startowali w wyborach samorządowych, parlamentarnych, europarlamentarnych i prezydenckich" - zaznaczył.

Współprzewodniczący Nowej Lewicy dodał, że "dla nas najważniejsze jest dzisiaj, żeby pokazać na opozycji, że my jesteśmy tą siłą - a jesteśmy tą siłą i chcemy to pokazywać - która dodaje energii tej opozycji".

Biedroń zaznaczył, że jest wiele kwestii ważnych dla Polek i Polaków, które są wśród priorytetów programowych lewicy, jak np. walka z katastrofą klimatyczną, likwidowanie ubóstwa, wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn, świeckie państwo.

"Nie załatwi tego Platforma Obywatelska, nie załatwi tego PSL, nie załatwi tego Polska 2050. Załatwić to możemy razem, ale tą energią będzie zawsze lewica. Bo my jesteśmy postępowi, bo my zawsze te wartości, które są w Europie, przynosimy do Polski i o nie walczymy" - podkreślił.

Polityk wskazał, że wśród tematów poruszanych na niedzielnym kongresie w Poznaniu będą problemy, z jakimi zmagają się mieszkańcy regionu, dotyczące wyrównywania szans, problemów związanych z wykluczeniem komunikacyjnym wielkopolskich miejscowości czy ubóstwem m.in. emerytów i rencistów.

"Naszym najważniejszym celem jest nie tylko odsunięcie Prawa i Sprawiedliwości od władzy, ale doprowadzenie do tego, żeby Polkom i Polakom żyło się po prostu normalniej i po europejsku. Żeby te standardy, które są w Europie, w końcu obowiązywały także w Polsce. I o to będziemy walczyli" - zapewnił Biedroń.

Od stycznia Nowa Lewica ma rozpocząć spotkania z mieszkańcami w całej Polsce.