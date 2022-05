Biedroń: to wyborcy zdecydują w jakiej formule dzisiejsza opozycja pójdzie do wyborów

To wyborcy, na kilka miesięcy przed wyborami, zdecydują, w jakiej formule będzie startować dzisiejsza opozycja - powiedział PAP współprzewodniczący Nowej Lewicy, europoseł Robert Biedroń. Dodał, że jego formacja podejmie decyzję ws. formuły startu na ostatnim etapie.

Politycy Lewicy zostali zapytani przez PAP o formułę startu opozycji w wyborach parlamentarnych w kontekście ostatnich wypowiedzi liderów PO Donalda Tuska i PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza. Tusk stwierdził, że opozycja wygra, jeśli pójdzie do wyborów razem, a Kosiniak-Kamysz jest zwolennikiem dwóch bloków na opozycji - centroprawicowego i centrolewicowego.

Robert Biedroń uważa, że politycy, którzy dziś chcą rozmawiać o formule startu w wyborach, powinni skupić się na rozmowach z wyborcami, bo - jak podkreślił - "to ludzie zdecydują w jakiej formule pójdziemy na kilka miesięcy przed wyborami".

"Zamiast kłócić się w jakiej formule pójdziemy, powinniśmy pokazywać ludziom, że mamy pomysł z czym pójść do tych wyborów, o czym rozmawiać z ludźmi, jak ich przekonać, żeby już nie głosowali na PiS, a zajmowanie się samymi sobą - to niepokonanie PiS-u" - stwierdził współprzewodniczący Nowej Lewicy.

Biedroń stwierdził, że Lewica podejmie decyzję na ostatnim etapie, aby "pokonać PiS także programem i pokazując, że oferuje lepszą Polskę".

"Jak ktoś ma chwiejny program lub nie ma programu, to będzie wolał rozmawiać o tym, czy zjednoczona, czy nie zjednoczona opozycja pójdzie do wyborów na 1,5 roku przed wyborami, a my jako Lewica mamy program i opowiadamy o programie" - podkreślił.

W ocenie wiceprzewodniczącego Nowej Lewicy, sekretarza klubu Lewicy Dariusza Wieczorka, formuła startu jest drugorzędna. "Trzeba startować w formule takiej, która da gwarancję zwycięstwa w wyborach i pokonanie PiS-u, natomiast kluczową sprawą w tym wszystkim jest porozumienie na opozycji i jesteśmy absolutnie zwolennikami, żeby opozycja i wszystkie ugrupowania demokratyczne się porozumiały, co do współpracy, a decyzje o tym, jaka formuła startu powinno się podejmować na parę miesięcy przed wyborami" - powiedział.

Sceptyczna wobec jednej listy jest pierwsza wiceprzewodnicząca klubu Lewicy i jedna z liderek Partii Razem Marcelina Zawisza. "Dla nas, ale także i dla samej demokracji, optymalną formułą startu byłyby bloki oparte na wartościach i postulatach" - powiedziała Zawisza PAP.

Według niej, "jeżeli będzie jeden, bezideowy blok, to może i zachęci wyborców Platformy Obywatelskiej, ale zniechęci pozostały elektorat, który nie będzie sobie wyobrażał tego, jak będą funkcjonowały kolejne rządy". "To co jest wyobrażalne, to jest konkretna lista rzeczy do załatwienia w sytuacji, w której dzisiejsza opozycja miałaby jutro większość sejmową, czyli np. naprawa sądów, ale nie wyobrażam sobie, żeby to miało być w formule jednej listy" - dodała.

Politycy zostali też zapytani o ostatnie sondaże, m.in. IBRiS dla Radia Zet czy Estymatora dla DoRzeczy.pl, w których Lewica odnotowuje wzrost (o 2-2,7 pkt. proc.) i zajmuje trzecie miejsce na podium po PiS i Koalicji Obywatelskiej, a wyprzedza Polskę 2050 Szymona Hołowni. W sondażu IBRiS na Lewicę chciałoby zagłosować 9 proc., a Estymatora - 10,5 proc. respondentów.

Według Biedronia, jego formacja zasługuje na dobre sondaże, bo na nie zapracowała. "Uporządkowaliśmy nasze sprawy wewnętrzne i ten rozdział mamy za sobą, kto miał odejść - ten odszedł, a teraz zakasaliśmy rękawy i robimy robotę" - stwierdził.

"W przeciwieństwie do innych mamy konkretny program i nie kluczymy w tym programie" - ocenił europoseł. "Potrafiliśmy zdiagnozować problemy, czyli mówiliśmy o tym, że państwo musi prowadzić politykę, gdzie będzie dbało o słabszych, którzy potrzebują wsparcia np. europejski program budowy mieszkań z niskim czynszem czy wsparcie dla kredytobiorców i ograniczenie zysków banków. Myślę, że dziś zbieramy tego owoce" - ocenił Biedroń.

Zawisza podkreśliła natomiast, że "sondaże napawają nadzieją i miło je oglądać biorąc pod uwagę ciężką pracę, którą wykonują posłowie i posłanki, a także działacze w regionach". Dodała, że pozytywnie odbierane są działania przedstawicieli Lewicy w kwestii inflacji i tego "o czyje interesy państwo i politycy powinni zabiegać, czyli o zwykłego człowieka". "Wiadomo, że sondaże są chwilowe, więc poczekajmy na dłuższy trend" - zaznaczyła.

Również Wieczorek ocenił, że "ten trend, który jest widoczny, to efekt pracy Lewicy - działaczy, liderów, jasne stanowisko wobec wojny w Ukrainie". "A Polacy doceniają też projekty ustaw dotyczące pomocy dla kredytobiorców i tych, których dotyka inflacja i błędy rządzących" - dodał. Stwierdził zarazem, że podchodzi do sondaży ze spokojem - bez względu czy są dobre, czy złe, bo najważniejsze jest to, co będzie w wyborach.