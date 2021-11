Biedroń: Zjednoczenie lewicy to ważny proces dla przyszłości polskiej opozycji

Zjednoczenie lewicy to też ważny proces dla przyszłości polskiej opozycji, lewica powinna być w Polsce sumieniem społeczeństwa – mówił w sobotę w Gdańsku podczas kongresu pomorskiego Nowej Lewicy współprzewodniczący partii Robert Biedroń.

"Lewica się odradza. Przypomnę, że lewicy nie było w polskim parlamencie i to zjednoczenie lewicy sprawiło, że wróciliśmy jako trzecia siła polityczna do polskiego parlamentu" - powiedział dziennikarzom współprzewodniczący Nowej Lewicy i europarlamentarzysta.

Podkreślił, że dla polskiej lewicy najważniejsze jest zrozumieć, że "kiedy jesteśmy zjednoczeni to wygrywamy, a kiedy idziemy podzieleni, to przegrywamy".

"My dzisiaj jesteśmy na kolejnym etapie tego zjednoczenia i to ważny proces. Ale też ważny proces dla przyszłości polskiej opozycji. Bo kiedy lewica nie znalazła się w parlamencie to otworzyło to drogę do rządów Kaczyńskiego oraz Prawa i Sprawiedliwości" - mówił Biedroń.

Podkreślił, że dziś najważniejsze jest, aby "lewica po pierwsze była tym sumieniem społeczeństwa".

"Żebyśmy jako opozycja mieli siłę polityczną, która broni konstytucji nie tylko w jednym punkcie dotyczącym praworządności, ale konstytucji od pierwszego do ostatniego artykułu. To lewica dała Polsce konstytucję i to lewica ma obowiązek ją bronić: prawa do dobrego powietrza, prawa do dobrej opieki zdrowotnej, prawa do dobrej edukacji, świeckiego państwa, równouprawnienia kobiet i mężczyzn. To są zadania dla lewicy, których nie zrobi ani Platforma, ani Hołownia. Lewica musi pilnować tych standardów" - stwierdził.

Biedroń chciałby, aby w przyszłych wyborach parlamentarnych lewica nie była już trzecią siłą polityczną, ale "co najmniej drugą siłą polityczną".

"Będziemy łączyć się z innymi środowiskami. Na naszym kongresie w Gdańsku są przedstawiciele OPZZ, ZNP, organizacji pozarządowych. To wszystko razem powinno dać jeszcze większą mieszankę takiej energii dla lewicy" - ocenił polityk Nowej Lewicy.

Podczas sobotniego kongresu pomorskiej Nowej Lewicy wybrano regionalne władze partii. Przewodniczącymi zostali: dotychczasowy szef pomorskiego SLD Jerzy Śnieg oraz poseł Marek Rutka z Wiosny.