Biedroń: Zwrócę się o debatę w Parlamencie Europejskim ws. wolności mediów w Polsce

Zwrócę do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego o pilną debatę ws. wolności mediów w Polsce, kończącą się rezolucją i wezwaniem Komisji Europejskiej do działań - zapowiedział w sobotę europoseł, współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń.

W piątek Sejm opowiedział się przeciwko uchwale Senatu, który we wrześniu odrzucił nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, która w intencji autorów noweli ma na celu uszczelnienie i uściślenie obowiązujących od 2004 r. przepisów mówiących, że właścicielem telewizji czy radia działających na podstawie polskich koncesji mogą być podmioty z udziałem zagranicznym, spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nieprzekraczającym 49 proc. Ustawa trafi teraz do prezydenta Andrzeja Dudy.

Podczas briefingu w trakcie Rady Krajowej Nowej Lewicy Biedroń odniósł się do sprawy piątkowej decyzji Sejmu. "Wiedzieliśmy, że PiS będzie próbowało złożyć w hołdzie kolejne wolne media w podarunku Kaczyńskiemu i tak się, niestety, stało wczoraj" - mówił.

Biedroń ocenił ponadto, że sejmowa komisja kultury i środków przekazu, która w piątek negatywnie zaopiniowała uchwałę Senatu, obradowała niezgodnie z regulaminem. "My będziemy stali na straży wolnych mediów. Wiemy, że jesteście państwo, jako dziennikarze, dziennikarki, jako media, bijącym sercem polskiej demokracji" - podkreślił. "Nie będzie demokratycznych wyborów, demokratycznego państwa, nie będzie nas jako demokratycznych partii bez państwa" - dodał.

Polityk przypomniał, że posłanki Lewicy z komisji kultury złożą doniesienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez przewodniczącego komisji Piotra Babinetza z PiS w związku z naruszeniem prawa ws. procedowaniem ustawy i art. 231 Kodeksu karnego, czyli nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego.

"Będziemy żądali działań ze strony Komisji Europejskiej, pilnych działań, jeśli chodzi o ochronę wolnych mediów w Polsce" - zapowiedział Biedroń.

"Jako szef delegacji Lewicy w Parlamencie Europejskim zwrócę do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego o pilną debatę ws. wolności mediów w Polsce, kończącą się rezolucją i wezwaniem Komisji Europejskiej do działań" - poinformował i zaprosił polityków opozycji do wspólnych rozmów i pracy w tym temacie.