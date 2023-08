Biedronka się zmienia. Sieć inwestuje w zieleń

Elektrownie słoneczne na dachach, ograniczanie zużycia i recykling plastiku, a także edukacja klientów. Tak największa sieć handlowa w Polsce zazielenia swój biznes.

Biedronka to największa sieć handlowa w Polsce. Przy takiej skali działalności emisje biznesu też są znaczne - w 2022 r. było to 21 634 tys. ton CO2. Aż 92,7 proc. z nich przypada (to specyfika całej branży) na tzw. emisje pośrednie zakresu 3., czyli powstałe w zewnętrznym łańcuchu dostaw i usług.

Jednym z najważniejszych sposobów zmniejszania śladu węglowego są inwestycje w energetykę opartą na źródłach odnawialnych. Grupa realizuje montaż paneli fotowoltaicznych na dachach 2000 placówek. Umowa gwarantuje Biedronce możliwość odbioru energii elektrycznej z polskich farm fotowoltaicznych (do 78 GWh rocznie).

Biedronka realizuje projekt zmiany opakowań, który ma na celu zwiększenie poziomu recyklingu oraz ograniczanie zużycia plastiku. W tym projekcie współpracuje z dostawcami i szkoli ich z zasad ekoprojektowania.

Sieć oferuje aplikację Sorteusz, która ma ułatwiać klientom segregowanie odpadów.

Biedronka to największa sieć detaliczna w Polsce, obecna na rynku od 27 lat. W końcu pierwszego kwartału br. miała 3404 sklepy zlokalizowane w ponad 1300 miejscowościach. Jej właścicielem jest portugalska grupa Jeronimo Martins.

Rośnie sprzedaż w sieci Biedronka, inflacja zmniejsza rentowność

Filarem strategii tej sieci sklepów jest oferta towarów o niskich cenach, ale także takie rozwiązania, jak lista 1300 produktów dostępnych z ekspresową dostawą w dużych miastach poprzez platformę Glovo czy możliwość zakupów w sklepie internetowym Biedronka Home.

W 2022 r. Biedronka współpracowała z prawie 1400 polskimi dostawcami, od których pochodziło ponad 93 proc. produktów oferowanych w sieci. W systemie logistycznym Biedronki jest 17 centrów dystrybucji o łącznej powierzchni ok. 450 tys. m2.

W I kwartale br. wartość sprzedaży spółki Jeronimo Martins Polska (grupa JM) sięgała 4,8 mld euro i była o 26 proc. większa rok do roku, przy wskaźniku inflacji produktów żywnościowych wynoszącym w Polsce 22,9 proc.

"Biedronka wzmocniła konkurencyjność cenową i działania handlowe" - informuje Jeronimo Martins w komunikacie giełdowym. "Dobre wyniki sprzedaży spowodowały wzrost EBITDA o 22,7 proc. w euro, a o 24,9 proc. w walucie lokalnej, przy czym marża spadła o 22 punkty procentowe - do 8,1 proc. Spadek marży odzwierciedla wzrost cen inwestycji i inflacji kosztów, szczególnie w przypadku pracy".

Krócej wozisz, mniej emitujesz. Postawili na zrównoważony rozwój w całym łańcuchu wartości

Spółka Jeronimo Martins Polska zatrudniając ponad 80 tys. osób, jest największym pracodawcą w Polsce i drugą co do wielkości polską firmą. Taka pozycja sieci Biedronka na mapie gospodarczej niewątpliwie zobowiązuje do określonych zachowań w sferze szeroko rozumianej strategii ESG (uwzględnia czynniki, w oparciu o które tworzone są ratingi i oceny pozafinansowe przedsiębiorstw, w tym w aspektach środowiskowych - "E"). Dlatego portugalski inwestor realizuje strategię zrównoważonego rozwoju w całym łańcuchu wartości.

- Chcemy i podejmujemy w tym kierunku działania, które mają na celu ograniczanie emisji związanych z naszą działalnością pomimo faktu, że nasza sieć sklepów i centrów dystrybucyjnych jest regularnie rozwijana - mówi Aneta Ciszewska, menedżerka ds. ochrony środowiska w sieci Biedronka.

Tylko od końca 2019 r. liczba sklepów zwiększyła się o ponad 400 placówek (o 13 proc.). W końcu listopada i w grudniu ub.r. (a więc w przedświątecznym szczycie zakupów) otwarto łącznie 35 nowych sklepów, a w I kwartale br. - kolejne 17 i przebudowano placówki w 76 lokalizacjach.

Wszystkie z nich zaprojektowano w formacie 3.0, zakładającym m.in. zastosowanie ekologicznych rozwiązań, takich jak oświetlenie LED czy urządzenia chłodnicze wykorzystujące gaz CO2. Z kolei rozbudowując centra dystrybucji, sieć poprawia efektywność łańcuchów dostaw. Przykładowo w końcu września otwarto takie centrum w Stawigudzie koło Olsztyna, które obsługuje 250 sklepów w północno-wschodniej części kraju.

- Otwarcie tego centrum dystrybucyjnego pozwoliło nam na redukcję o ponad 30 proc. średniego dystansu pokonywanego w trakcie dostaw do sklepów - powiedział Wojciech Józefowski, dyrektor logistyki sieci Biedronka.

Emisje CO2 rosną, ale wolniej w stosunku do tempa rozwoju sieci handlowej

Działalność tak dużej sieci sklepów jak Biedronka niesie konsekwencje dla środowiska. W 2022 r. grupa przyczyniła się do emisji 21 634 tys. ton CO2. Był to poziom o 0,9 proc. większy niż w 2021 r., a o 10,6 proc. większy niż w 2020 r.

Wzrost emisji miał związek głównie z rosnącą liczbą placówek oraz otwieraniem centrów dystrybucyjnych, czyli zwiększaniem zakresu działalności. Towarzyszy temu rosnąca liczba towarów sprowadzanych do sklepów oraz w nich sprzedawanych.

Na podkreślenie zasługuje charakterystyczna struktura emisji CO2 i związane z tym możliwości ich bezpośredniej redukcji. Na emisje bezpośrednie zakresu 1., czyli powstające w "procesach produkcyjnych" (tutaj: w działalności handlowej), w 2022 r. przypadało tylko 0,6 łącznej emisji CO2 sieci Biedronka. Ich wolumen wynosił 120,8 tys. ton i - co istotne - zmalał o 3,8 proc. rok/roku, a o ponad 19 proc. w porównaniu z 2019 r.

W 2022 r. największy udział w łącznej emisji CO2 sieci Biedronka - 92,7 proc. (20 057,6 tys. ton) przypadał na emisje pośrednie zakresu 3., czyli w zewnętrznym łańcuchu dostaw i usług. W porównaniu z 2021 r. emisje te były o 1 proc. większe, a w porównaniu z 2019 r. o 24,5 proc.

Emisje pośrednie zakresu 2. (powstające podczas produkcji kupowanej energii elektrycznej, ciepła, chłodziwa itp.) w 2022 r. wyniosły 1 456 tys. ton. Miały 6,7-procentowy udział w łącznych emisjach sieci Biedronka i wzrosły o 0,3 proc. rdr.

Taka struktura emisji wskazuje, że ich obniżanie zależy w decydującym stopniu od działań kontrahentów Biedronki - dostawców mediów, towarów i usług.

Zarząd sieci podaje też wskaźniki emisji w relacji do wartości obrotów. Wskaźnik ten łącznie dla wszystkich trzech zakresów w 2022 r. miał wartość 1,23 (ton CO2/każde 1000 euro sprzedaży), podczas gdy rok wcześniej 1,47, a w 2019 r. - 1,34.

Potencjał zmian tkwi w efektywności energetycznej i mniej emisyjnym transporcie

- Jednym z najważniejszych osiągnięć, które znacząco przekładają się już teraz i będą miały wpływ w kolejnych latach na ograniczanie emisji, są inwestycje w energetykę opartą na źródłach odnawialnych - informuje Aneta Ciszewska, menedżerka ds. ochrony środowiska w sieci Biedronka. - W połowie 2022 r. podpisaliśmy umowę na montaż paneli fotowoltaicznych na dachach 2000 placówek. Do końca 2022 zostały one zainstalowane w 118 placówkach.

Istotna pod tym względem jest też umowa typu PPA, która gwarantuje możliwość odbioru energii elektrycznej z polskich farm fotowoltaicznych do poziomu 78 GWh rocznie.

Te umowy towarzyszą z kolei działaniom mającym poprawić efektywność energetyczną placówek - zarówno nowo budowanych, jak i modernizowanych. We wszystkich odnawianych sklepach, jak również we wszystkich nowych, montowane są zamykane chłodziarki i zamrażarki, instalowane lub wymieniane jest oświetlenie na bardziej ekologiczne (LED), montuje się nowe instalacje grzewcze (np. pompy ciepła) i wentylacyjne z odzyskiem ciepła, specjalnie izolowane są dachy i ściany. Wdrażany jest też system zarządzania budynkiem (tzw. system BMS), który umożliwia zarządzanie m.in. oświetleniem, wentylacją, klimatyzacją, dostosowując czas działania do dni i godzin otwarcia.

Sieć szacuje, że średnie zużycie energii w sklepach po remoncie spada o minimum 15 proc. Samo zastosowanie lodówek z zamykanymi drzwiami redukuje zużywaną przez nie energię o 45 proc. Tylko w 2022 roku Biedronka wyremontowała 367 placówek. Plany remontowe na rok 2023 kształtują się na podobnym poziomie, a takie tempo utrzymuje się od kilku lat (w 2020 r. zmodernizowano 267 placówek, w 2021 r. - 334).

- W przypadku transportu dostawczego każdy nowy pojazd dopuszczony do wykonywania pracy przewozowej musi spełniać normę Euro 6 - podkreśla Aneta Ciszewska. - Ponadto rozszerzamy korzystanie z tzw. systemu backhaulingu, dzięki któremu zapobiegamy wysyłaniu w trasę ciężarówek bez ładunku.

Po dowiezieniu towaru do sklepu pojazdy z logo Biedronki zatrzymują się u dostawców w celu odebrania towarów i dostarczenia ich do jednego z centrów dystrybucyjnych. Dzięki temu flota tej sieci handlowej zużyła w 2022 r. mniej paliwa niż rok wcześniej (pomimo większego wolumenu przewozów), a tym samym zmniejszyła emisję CO2.

Określili kierunek - mniej odpadów. Ekoprojektowanie, redukcja plastików i edukacja klientów

Biedronka realizuje projekt zmiany opakowań, który ma na celu ich recykling. Zgodnie z własnymi zasadami ekoprojektowania, w 2022 r. sieć zmieniła ponad 150 opakowań produktów marek własnych, ograniczając o ponad 1290 ton (rok do roku) użycie plastiku pierwotnego. Na efekt ten składa się wyeliminowanie 650 ton tworzywa sztucznego w zupełności, a także użycie 640 ton plastiku pochodzącego z ponownego przetworzenia.

Biedronka nie tylko modyfikuje materiały opakowań, ale także współpracuje z dostawcami i szkoli ich z zasad ekoprojektowania. Sieć prowadzi szkolenia (webinary) z zakresu polityki opakowaniowej sieci, opracowała też poświęcony temu zagadnieniu podręcznik. W kwietniu br. udział w szkoleniach wzięło ponad 1000 przedstawicieli firm, które współpracują z Biedronką.

- Klienci również mogą liczyć na naszą pomocną dłoń - mówi Agnieszka Koc, dyrektorka ochrony środowiska w sieci Biedronka. - Sieć nie tylko od 2020 roku umieszcza piktogramy na produktach marek własnych, które wskazują do pojemnika z jaką frakcją na odpady wyrzucić zużyte opakowanie, ale także wspiera rozwój nowoczesnych technologii, które pomagają klientom w dbaniu o środowisko.

Sieć oferuje aplikację Sorteusz, która ułatwia segregowanie odpadów. Po zeskanowaniu kodu kreskowego z produktu lub ręcznym wpisaniu frazy Sorteusz wraca z informacją, co z danym odpadem lub opakowaniem należy zrobić.