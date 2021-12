Biejat (Lewica): emerytury stażowe są sprawiedliwym rozwiązaniem

Emerytury stażowe są sprawiedliwym rozwiązaniem; osoba, która pracuje 35, 40 lat, odprowadza składki i uczciwie płaci podatki, powinna móc odejść na zasłużoną emeryturę – mówiła we wtorek w Sejmie posłanka Magdalena Biejat (Lewica).

We wtorek w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie przygotowanego przez "Solidarność" projektu obywatelskiego w sprawie emerytur stażowych. Posłanka Magdalena Biejat (Lewica) oceniła, że emerytury stażowe "są sprawiedliwym rozwiązaniem".

"Osoba, która pracuje 35, 40 lat, która odprowadza składki i uczciwie płaci przez te wszystkie lata podatki, powinna móc odejść na zasłużoną emeryturę - niezależnie od tego, czy po 40 latach pracy na 55 czy 65 lat, dlatego Lewica popiera ten projekt" - powiedziała.

Posłanka zaznaczyła jednocześnie, że konieczne jest również zagwarantowanie odpowiedniej wysokości tych świadczeń. Przypomniała, że już w ubiegłym roku Lewica wspólnie z OPZZ złożyła w Sejmie projekt o emeryturach stażowych, który wiązał ich wysokość z minimalną emeryturą i rentą. "Od roku ten projekt leży w sejmowej zamrażarce" - podkreśliła Biejat.

"Uważamy także, że do stażu powinny być wliczone lata pracy przepracowane na +umowach śmieciowych+, które promowały kolejne rządy po '89 roku, a państwo - mimo że tak się chwalicie swoim prosocjalnym podejściem - nie zrobiliście absolutnie nic, aby te błędy naprawić" - dodała, zwracając się do parlamentarzystów PiS. Zapowiedziała złożenie odpowiednich poprawek do tego projektu.