Bielan: Bierzemy pod uwagę samodzielny start Solidarnej Polski w wyborach

Bierzemy pod uwagę samodzielny start Solidarnej Polski w wyborach parlamentarnych. Zbigniew Ziobro jest poważnym politykiem i nie rzuca takich słów na wiatr, ale myślę że w interesie całego obozu byłby start wspólny - ocenił lider Partii Republikańskiej Adam Bielan.

Minister Ziobro nie rzuca takich słów na wiatr. Jeżeli SP przygotowuje się do takiego wariantu, to my również musimy być na to gotowi, chociaż ja uważam, że w interesie całego obozu Zjednoczonej Prawicy byłby start wspólny - powiedział Adam Bielan.

Jeśli chodzi o kwestie sondaży, to defetyzm i poczucie, że nie mamy szans na zwycięstwo, jest całkowicie irracjonalne - dodał.

Prowadziłem kampanię w 2005 roku, gdzie zaczynaliśmy z poparciem mniej więcej 10 proc., w zaledwie pół roku udało się je potroić. Skończyliśmy podwójnym zwycięstwem - w wyborach prezydenckich i parlamentarnych. Teraz mówimy o odbiciu 3-4 pkt proc. Zadanie jest trudne, ale wykonalne - stwierdził.

Europoseł PiS i lider partii Republikanie spytany w rozmowie z "Rzeczpospolitą", czy bierze na poważnie słowa ministra sprawiedliwości i lidera Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry, który zadeklarował, że jego partia rozważa samodzielny start w wyborach.

"Oczywiście, że biorę to pod uwagę. Minister Ziobro jest poważnym politykiem i nie rzuca takich słów na wiatr. Jeżeli SP przygotowuje się do takiego wariantu, to my również musimy być na to gotowi, chociaż ja uważam, że w interesie całego obozu Zjednoczonej Prawicy byłby start wspólny" - oświadczył Bielan.

Sondażowa większość, ale niewystarczająca do rządzenia

Pytany, jak obóz władzy zamierza radzić z sobie z sytuacją, w której ma sondażową większość, ale niewystarczającą do rządzenia. "Jeśli chodzi o kwestie sondaży, to defetyzm i poczucie, że nie mamy szans na zwycięstwo, jest całkowicie irracjonalne. Prowadziłem kampanię w 2005 roku, gdzie zaczynaliśmy z poparciem mniej więcej 10 proc., w zaledwie pół roku, od marca do września udało się potroić poparcie. Skończyliśmy mając prawie 30 proc. i z podwójnym zwycięstwem - w wyborach prezydenckich i parlamentarnych. Teraz mówimy o odbiciu 3-4 pkt proc. Zadanie jest trudne, ale wykonalne" - stwierdził.

"Musimy zwalczać defetyzm w naszych szeregach. Jestem pełen optymizmu" - oświadczył. Zwrócił uwagę, że trwająca zima jest trudna ze względu na wojną na Ukrainie i sytuacją na rynku surowców energetycznych. "Przed rządem, przed menedżerami spółek węglowych postawiono bardzo trudne do wykonania zadanie, żeby w ciągu kilku miesięcy zasypać wielką dziurę, która powstała w wyniku wprowadzenia embarga, szczególnie na dostawy rosyjskiego węgla do Polski. I nie chcę zapeszać, bo mamy jeszcze środek sezonu grzewczego, ale wszystkie dane na to wskazują, że udało się tego dokonać" - dodał.

Jarosław Kaczyński wraca do objazdów po kraju

Ocenił, że jeżeli władze przejdą przez ten okres suchą stopa "to będziemy mogli wiosną powiedzieć, że rzeczywiście, daliśmy radę w bardzo trudnej sytuacji, w której żaden rząd przez ostatnie lata się nie znalazł".

Polityk został również zapytany o planowaną datę powrotu prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego do objazdów po kraju. "Styczeń jest zupełnie niepotrzebny. Nie widzę niczego, co by się teraz działo w polskiej polityce, z czego by wynikała potrzeba, by prezes Kaczyński musiał skracać swoją rehabilitację. Słyszałem niedawno określenie wczesna wiosna i myślę, że to jest realne i optymalne" - zadeklarował.