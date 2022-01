Bielan: dla nas Mejza jest mniejszym obciążeniem niż marszałek Grodzki dla większości opozycyjnej w Senacie

Dla naszej większości w Sejmie Łukasz Mejza jest znacznie mniejszym obciążeniem niż senator marszałek Tomasz Grodzki dla większości opozycyjnej w Senacie, która wisi na jednym głosie - powiedział w piątek prezes Partii Republikańskiej Adam Bielan.

W programie "Gość Radia ZET" Bielan skomentował sugestię, że zniknął z mediów, gdy rosła presja, by zdymisjonować ówczesnego wiceministra sportu i turystyki Łukasza Mejzę. "Nie, to nie miało związku. Zniknąłem z mediów na początku listopada i założyłem sobie, że nie będę występować do końca grudnia, do końca roku. Ze względu na to zamieszanie na chwilę do mediów wróciłem, żeby się w tej sprawie wypowiedzieć" - stwierdził. Dodał, że od wielu lat co jakiś czas robi "pauzy medialne, żeby dać od siebie odpocząć w mediach, ale też nabrać pewnego dystansu".

Pytany, "czy warto było brać Mejzę pod swoje skrzydła", prezes Partii Republikańskiej przypomniał, że "Mejza wszedł z listy partii opozycyjnej, z listy PSL". "Po wejściu do parlamentu deklarował, że będzie wspierać rząd. Myślę, że dla naszej większości w Sejmie jest znacznie mniejszym obciążeniem niż senator marszałek Tomasz Grodzki dla większości opozycyjnej w Senacie, która wisi na jednym głosie" - ocenił.

Bielan stwierdził, że sprawa Mejzy "będzie szybko wyjaśniona w sądzie". "Łukasz Mejza, jak tylko sprawa wybuchła w mediach, oddał się do dyspozycji pana premiera i pana ministra, a później podał się do dymisji z funkcji rządowej i też zawiesił udział w pracach partii. Mam nadzieję, że będzie w stanie szybko wyjaśnić wszystkie kwestie. Wiem, że podał do sądu media, które powielały te informacje" - powiedział prezes Partii Republikańskiej.

W grudniu ub.r. Wirtualna Polska opublikowała szereg artykułów, w których opisała działalność dawnej firmy Mejzy oferującej wyjazdy zagraniczne osobom nieuleczalnie chorym (w tym dzieciom), m.in. na nowotwory, Alzheimera czy Parkinsona. Firma miała oferować kosztowne leczenie metodami uznawanymi na całym świecie za niesprawdzone i niebezpieczne. Według portalu, interes Mejzy nie wypalił, za to pozostawił po sobie wielu oszukanych pacjentów i ich rodziny.

Mejza, który był wówczas wiceministrem sportu i turystyki, 23 grudnia ub. roku poinformował, że "w poczuciu odpowiedzialności za Polskę i obóz Zjednoczonej Prawicy", podaje się do dymisji. Zapowiedział, że nadal będzie wspierał obóz Zjednoczonej Prawicy.