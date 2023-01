Bielan dla "Rz": bierzemy pod uwagę samodzielny start Solidarnej Polski w wyborach parlamentarnych

Bierzemy pod uwagę samodzielny start Solidarnej Polski w wyborach parlamentarnych; Zbigniew Ziobro jest poważnym politykiem i nie rzuca takich słów na wiatr, ale myślę że w interesie całego obozu byłby start wspólny - ocenił lider Partii Republikańskiej Adam Bielan w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

Europoseł PiS i lider partii Republikanie spytany został w opublikowanej w czwartek rozmowie z "Rzeczpospolitą", czy bierze na poważnie słowa ministra sprawiedliwości i lidera Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry, który zadeklarował, że jego partia rozważa samodzielny start w wyborach.

"Oczywiście, że biorę to pod uwagę. Minister Ziobro jest poważnym politykiem i nie rzuca takich słów na wiatr. Jeżeli SP przygotowuje się do takiego wariantu, to my również musimy być na to gotowi, chociaż ja uważam, że w interesie całego obozu Zjednoczonej Prawicy byłby start wspólny" - oświadczył Bielan.

Pytany, jak obóz władzy zamierza radzić z sobie z sytuacją, w której ma sondażową większość, ale niewystarczającą do rządzenia. "Jeśli chodzi o kwestie sondaży, to defetyzm i poczucie, że nie mamy szans na zwycięstwo, jest całkowicie irracjonalne. Prowadziłem kampanię w 2005 roku, gdzie zaczynaliśmy z poparciem mniej więcej 10 proc., w zaledwie pół roku, od marca do września udało się potroić poparcie. Skończyliśmy mając prawie 30 proc. i z podwójnym zwycięstwem - w wyborach prezydenckich i parlamentarnych. Teraz mówimy o odbiciu 3-4 pkt proc. Zadanie jest trudne, ale wykonalne" - stwierdził.

"Musimy zwalczać defetyzm w naszych szeregach. Jestem pełen optymizmu" - oświadczył. Zwrócił uwagę, że trwająca zima jest trudna ze względu na wojną na Ukrainie i sytuacją na rynku surowców energetycznych. "Przed rządem, przed menedżerami spółek węglowych postawiono bardzo trudne do wykonania zadanie, żeby w ciągu kilku miesięcy zasypać wielką dziurę, która powstała w wyniku wprowadzenia embarga, szczególnie na dostawy rosyjskiego węgla do Polski. I nie chcę zapeszać, bo mamy jeszcze środek sezonu grzewczego, ale wszystkie dane na to wskazują, że udało się tego dokonać" - dodał.

Ocenił, że jeżeli władze przejdą przez ten okres suchą stopa "to będziemy mogli wiosną powiedzieć, że rzeczywiście, daliśmy radę w bardzo trudnej sytuacji, w której żaden rząd przez ostatnie lata się nie znalazł".

Polityk został również zapytany o planowaną datę powrotu prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego do objazdów po kraju. "Styczeń jest zupełnie niepotrzebny. Nie widzę niczego, co by się teraz działo w polskiej polityce, z czego by wynikała potrzeba, by prezes Kaczyński musiał skracać swoją rehabilitację. Słyszałem niedawno określenie +wczesna wiosna+ i myślę, że to jest realne i optymalne" - zadeklarował.