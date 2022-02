Bielan: likwidacja Izby Dyscyplinarnej SN nie budzi kontrowersji, ale pion dyscyplinarny musi istnieć

Likwidacja Izby Dyscyplinarnej SN nie budzi kontrowersji, ale to nie oznacza likwidacji pionu dyscyplinarnego, bo on musi istnieć. Z życzliwością patrzymy na wszystkie inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy, ale diabeł tkwi w szczegółach; musimy je poznać - mówił prezes Partii Republikańskiej Adam Bielan.

Prezydent Andrzej Duda poinformował w czwartek o skierowaniu do Sejmu projektu zmiany ustawy o SN, który zakłada m.in. likwidację Izby Dyscyplinarnej i powstanie Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Propozycja ma na celu m.in. naprawę funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i danie rządowi narzędzia do zakończenia sporu z KE.

"Sama likwidacja Izby Dyscyplinarnej nie budzi kontrowersji. Ta izba nie do końca się sprawdziła w obecnym kształcie - mówił o tym prezes Jarosław Kaczyński, premier Morawiecki, pan minister Ziobro również (...). To nie oznacza likwidacji samego pionu dyscyplinarnego, bo on musi istnieć. Nie może być tak, że sędziowie, którzy naruszają przepisy, są bezkarni" - powiedział w czwartek w TVP Info Bielan.

Zastrzegł jednocześnie, że trudno mu się w tej chwili wypowiadać na temat kształtu ustawy, bo go jeszcze nie zna. "Chyba jutro ma być złożony do laski marszałkowskiej i od jutra nasi eksperci (...) będą go analizować. Trudno mi więc powiedzieć, jak się zachowamy w Sejmie. My co do zasady z życzliwością patrzymy na wszystkie inicjatywy pana prezydenta Andrzeja Dudy, ale diabeł tkwi w szczegółach. Dopóki tych szczegółów nie poznamy, trudno mi się ostatecznie wypowiadać" - dodał Bielan.

Odnosząc się do kwestii porozumienia z Komisją Europejską, europoseł podkreślił, że w tej sprawie było już wiele negocjacji - oficjalnych i kuluarowych - i dotąd nie przyniosły one skutku.

"Komisja Europejska działa poza prawem. Do 1 sierpnia ub.r. miała obowiązek wydać opinię, ta opinia mogła być negatywna, ale jakąś opinię musiała wydać na temat KPO, skierowanego przez Polskę. Ten termin minął już pół roku temu i żadnej opinii nie ma. (...) Teoretycznie w tej sprawie Polska mogłaby pozwać Komisję Europejską, dotąd tego nie zrobiliśmy, ale jeżeli ten stan się będzie przedłużał, trzeba będzie to rozważyć" - powiedział Bielan.

Prezydent Andrzej Duda powiedział w czwartek, że inicjatywa zmian w ustawie o SN była oczekiwana na scenie politycznej i nawet ze strony polityków opozycji padły głosy, że dobrze, że "właśnie głowa państwa, a więc niejako ktoś, kto obok tej sceny politycznej, parlamentarnej stoi, występuje z inicjatywą, która zasadniczo zmierza do załatwienia dwóch dziś dla Polski bardzo ważnych spraw".

Pierwsza z nich - powiedział Duda - to "umożliwienie normalnego, rozsądnego funkcjonowania odpowiedzialności zawodowej w zawodach prawniczych, przede wszystkim jeżeli chodzi o osoby, które należą do stanu sędziowskiego". Drugim celem projektu jest - jak powiedział prezydent - danie rządowi narzędzia do zakończenia sporu z Komisją Europejską i odblokowania Krajowego Planu Odbudowy.

Wszystkie kraje członkowskie musiały przygotować swoje Krajowe Plany Odbudowy, aby otrzymać środki z unijnego Funduszu Odbudowy. Polska przedstawiła swój plan KE, jednak jak dotąd nie został on zaakceptowany. Z budżetu polityki spójności na lata 2021-2027 Polska ma do dyspozycji ok. 76 mld euro. Z KPO, który ma wspomóc gospodarkę po pandemii, Polska wnioskuje o 23,9 mld euro dostępnych w ramach grantów oraz o 11,5 mld euro z części pożyczkowej.