Bielan o głosowaniu nad kandydaturą Glapińskiego: sądzę, że mobilizacja w naszym obozie jest duża

W Sejmie podczas głosowania nad kandydaturą prezesa NBP potrzebna jest większość bezwzględna, więc wszystkie osoby, które wstrzymają się od głosu, de facto głosują przeciwko wyborowi - zauważył szef Partii Republikańskiej Adam Bielan. Ale sądzę, że mobilizacja w naszym obozie jest duża - dodał.

W środę wieczorem w Warszawie odbyło się spotkanie Klubu Parlamentarnego PiS. Bielan , który jest szefem koalicyjnej Partii Republikańskiej był pytany w czwartek w TVP1 o ustalenia klubu. Jak wskazał, było ono związane z bieżącym posiedzeniem Sejmu oraz wyborem Adama Glapińskiego na kolejną kadencję szefa NBP.

Pytany o zaplanowane na czwartek w Sejmie głosowanie nad kandydaturą Glapińskiego, Bielan zauważył, że potrzebna jest do tego większość bezwzględna - "wysoki próg". "Wszystkie osoby, które wstrzymają się od głosu, de facto głosują przeciwko wyborowi, ale sądzę, że mobilizacja w naszym obozie jest duża" - zaznaczył europoseł. Dodał, że lider Kukiz'15 Paweł Kukiz, choć jest poza Zjednoczoną Prawicą, czasami wspiera ją w rozmaitych głosowaniach i zadeklarował głosowanie za tą kandydaturą.

"Wiemy, że jest to kandydatura prezydenta Andrzeja Dudy. My jako Partia Republikańska szanujemy wybór prezydenta i zgodnie z umową koalicyjną w takich kwestiach personalnych głosujemy razem z naszymi partnerami z PiS i Solidarnej Polski" - oświadczył.

Bielan dodał, że "przy okazji" środowego posiedzenia klubu szef PiS Jarosław Kaczyński przedstawiał plany zmian organizacyjnych wewnątrz partii. Dopytywany na czym miałyby one polegać, wskazał, że "będzie przeorganizowanie pracy partii". "Będzie zmiana liczby okręgów, w których partia funkcjonuje" - mówił. W tym kontekście wskazał, że ze względu na pandemię całe życie polityczne zamarło, a "my musimy wejść na wyższy poziom aktywności, bo już za półtora roku mamy wybory".

Na uwagę, że pomysł przewiduje, iż ministrowie nie będą mogli łączyć swych funkcji z szefowaniem regionem, Bielan zaznaczył, że propozycję tę musi zaakceptować jeszcze Komitet Polityczny PiS. Na pytanie ilu szefów okręgów musiałoby się zmienić, Bielan odparł, że zapewne "kilka, kilkanaście osób", które dzisiaj zasiadają w rządzie, a jednocześnie pełnią funkcje partyjne.

Bielan był też pytany o środki z Krajowego Planu Odbudowy. Elementem oczekiwanym przez Komisję Europejską w negocjacjach w sprawie uruchomienia tych środków są zmiany dotyczące przede wszystkim Izby Dyscyplinarnej SN. Europoseł wyraził nadzieję, że w przyszłym tygodniu Sejm przyjmie projekt ws. SN. Gdyż - jak mówił - jesteśmy w ostatnim momencie, kiedy możemy przyjąć pieniądze z KPO. Zwrócił uwagę, że do końca roku trzeba zakontraktować 70 proc. kwoty, którą przyznała nam Bruksela.

Dopytywany o negocjacje z Solidarną Polskę ws. projektu, Bielan ocenił, że "tak naprawdę dyskusja, dość ożywiona, emocjonalna, dotyczy tylko jednej kwestii, czyli tzw. testu bezstronności sędziego". "Co do innych ważnych spraw panuje zgoda. Uważam, że jeżeli jest chęć porozumienia, to prawnicy, legislatorzy zawsze są w stanie znaleźć rozwiązanie kompromisowe. Więc liczę, że takie rozwiązanie zostanie znalezione. Jeżeli nie zostało już znalezione, bo wiem, że wczoraj były również spotkania bardzo owocne. Myślę, że to jest kwestia kilkudziesięciu godzin, może kilku dni kiedy będziemy mieć ostateczne porozumienie" - stwierdził europoseł.

Na pytanie co jeśli do porozumienia nie dojdzie i czy będziemy mieć wcześniejsze wybory, polityk stwierdził, że teoretycznie wybory zawsze są możliwe kiedy rząd traci większość.

"Natomiast w praktyce prawdopodobieństwo wyborów jest niezwykle małe. Nie sądzę, żeby opozycja chciała dzisiaj wyborów. Znam wypowiedzi Donalda Tuska, że w czasie wojny na Ukrainie takich wyborów nie należy organizować. To oznacza tylko tyle, że PO nie jest dzisiaj gotowa na wybory i jest w stanie zablokować akurat tę decyzję, więc moim zdaniem żadnych wyborów w tym roku nie będzie. One się odbędą w konstytucyjnym terminie, w październiku przyszłego roku" - powiedział Bielan.

"My jako Zjednoczona Prawica powinniśmy przestać mówić, spekulować w mediach o tym czy wybory będą za miesiąc, za dwa, czy będą w wakacje, a skupić się na tym, by jak najlepiej rządzić, bo to nam daje szansę na odnowie mandatu w przyszłym roku" - dodał.