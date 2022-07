Bielan: słowne przepychanki z Brukselą będą trwały przez wiele miesięcy

Słowne przepychanki z Brukselą będą miały miejsce jeszcze przez wiele miesięcy; Komisja Europejska musi lawirować między oczekiwaniami PE, a twardą polityką, która wymaga nieomijania Polski, jednego z największych krajów UE - powiedział w poniedziałek w Studiu PAP Adam Bielan (Partia Republikańska).

Bielan był pytany o wątpliwości wyrażane przez przedstawicieli Komisji Europejskiej dotyczące wypełnienia przez Polskę tzw. kamieni milowych. Podkreślił, że Krajowy Plan Odbudowy został zaakceptowany przez UE po pozytywnej opinii KE. Dodał, że dokument został też zaakceptowany przez Radę Europejską.

"Miało to miejsce już po przyjęciu przez polski parlament ustawy zmieniającej ustawę o Sądzie Najwyższym, jednocześnie w mijającym tygodniu podpisano umowę partnerstwa, która sprawia, że będziemy mieli dostęp do jeszcze większych środków w ramach tego klasycznego budżetu (UE), tak zwanych wieloletnich ram finansowych" - zaznaczył.

Bielan stwierdził, że dyskusje z KE nt. środków na polskie KPO będą kontynuowane. "Myślę, że tego rodzaju przepychanki z Brukselą, szczególnie przepychanki werbalne, słowne będą miały miejsce jeszcze przez wiele miesięcy" - ocenił Bielan.

Dopytywany czemu one służą, odparł, że "KE odpowiada w pewnym stopniu przed PE". Bielan mówił, że PE może - choć to mało prawdopodobne - rozpocząć procedurę odwołania całej KE, a europosłowie PO, PSL czy Nowej Lewicy inspirują przy każdym posiedzeniu PE do debaty przeciwko Polsce.

"W związku z tym KE musi lawirować między tymi oczekiwaniami PE, a z drugiej strony twardą polityką, która wymaga jednak nieomijania jednego z największych krajów UE" - ocenił Bielan.

Jak podał portal tvn.24.pl, wiceprzewodnicząca KE Vera Jourova została zapytana w czwartek podczas posiedzenia Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) Parlamentu Europejskiego, czy nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym wypełnia warunki określone w Krajowym Planie Odbudowy. Chodzi o podpisaną przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizację ustawy o SN, która wejdzie w życie 15 lipca; głównym założeniem zainicjowanej przez prezydenta noweli jest likwidacja Izby Dyscyplinarnej i utworzenie w jej miejsce Izby Odpowiedzialności Zawodowej.

"Nie, nie wypełnia" - odparła Jourova. "Polska będzie musiała zastanowić się nad tymi warunkami i jeśli nie będzie wystarczającej reakcji w prawnie wiążących przepisach dotyczących polskich sędziów, które odpowiadają warunkom z kamieni milowych, nie wypłacimy pieniędzy. Ale powtarzam jedynie to, co szefowa Komisji (Ursula von der Leyen) już powiedziała" - stwierdziła wiceprzewodnicząca KE.

Von der Leyen oświadczyła w piątek na konferencji prasowej w Litomyślu, gdzie uczestniczyła w inauguracji prezydencji Czech w Unii Europejskiej, że "Polska musi wywiązać się ze zobowiązań, dotyczących reformy systemu dyscyplinarnego sędziów w kontekście unijnego funduszu odbudowy". "Wciąż oceniamy nowe prawo, dotyczące systemu dyscyplinarnego. Wyciągnięcie ostatecznych wniosków jest dziś niemożliwe. Mogę już jednak powiedzieć, że nowe prawo nie daje sędziom możliwości kwestionowania statusu innego sędziego bez ryzyka bycia pociągniętym do odpowiedzialności dyscyplinarnej" - powiedziała szefowa KE.

Komisja Europejska zaakceptowała na początku czerwca polski Krajowy Plan Odbudowy (KPO). To krok w kierunku wypłaty przez UE 23,9 mld euro dotacji i 11,5 mld euro pożyczek w ramach Funduszu Odbudowy. KE zaznaczyła m.in. że polski KPO "zawiera kamienie milowe związane z ważnymi aspektami niezależności sądownictwa, które mają szczególne znaczenie dla poprawy klimatu inwestycyjnego i stworzenia warunków dla skutecznej realizacji" i że "Polska musi wykazać, że te kamienie milowe zostały osiągnięte przed dokonaniem jakichkolwiek wypłat w ramach Funduszu Odbudowy".

17 czerwca państwa członkowskie Unii Europejskiej zatwierdziły polski Krajowy Plan Odbudowy; decyzja została podjęta na posiedzeniu ministrów finansów państw UE w Luksemburgu.

Cała rozmowa z Adamem Bielanem jest dostępny pod adresem https://www.pap.pl/aktualnosci/news,1273991,bielan-polska-najbardziej-rozbrojonym-panstwem-po-watykanie.html.