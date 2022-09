Bielan ws. otrzymania przez Polskę środków z KPO: jestem umiarkowanym optymistą

Jestem bardzo umiarkowanym, ale jednak optymistą - oświadczył w piątek europoseł Adam Bielan (Partia Republikańska) pytany, czy Polska otrzyma środki z KPO. "Uważam, że wciąż jest spore prawdopodobieństwo na to, że te środki uzyskamy, jeżeli nie pod koniec tego roku, to na początku przyszłego" - dodał.

W piątek w Radiu Zet był pytany o słowa ministra rozwoju i technologii Waldemara Budy, że "Polska nie będzie w Brukseli żebrać o pieniądze", czy oznacza to oficjalnie już pożegnanie się z możliwością otrzymania przez Polskę pieniędzy z KPO.

"Nie, nasi urzędnicy, nasi dyplomaci wciąż dyskutują ze swoimi kolegami" - zapewnił Bielan. Dodał, że dzisiaj słychać w Brukseli, że musimy poczekać na ważne przemówienie szefowej KE Ursuli von der Leyen, które ma zostać wygłoszone w środę przed Parlamentem Europejskim w Strasburgu.

Bielan przyznał, że w kwestii środków z KPO wciąż jest "bardzo umiarkowanym - ze względu na postawę wielu polityków w Brukseli - ale jednak optymistą".

"Uważam, że wciąż jest spore prawdopodobieństwo (...) na to, że te środki jeżeli nie pod koniec tego roku, to na początku przyszłego - uzyskamy" - powiedział polityk. Zastrzegł jednak, że nie chce szacować, czy jest to prawdopodobieństwo na poziomie 50 proc., czy też poniżej.

Zdaniem Bielana, jeśli Polska - piąty największy kraj w UE i trzeci największy beneficjent tych środków - nie otrzymałaby tych funduszy, to wówczas trudno byłoby uznać cały program za sukces. "A bardzo wielu polityków, eurokratów bardzo liczy na to, że tego rodzaju programy będą powtarzane w przyszłości" - argumentował europoseł.

KE na początku czerwca br. zaakceptowała polski Krajowy Plan Odbudowy. To krok w kierunku wypłaty przez UE 23,9 mld euro dotacji i 11,5 mld euro pożyczek w ramach Funduszu Odbudowy. KE zaznaczyła m.in., że polski KPO "zawiera kamienie milowe związane z ważnymi aspektami niezależności sądownictwa, które mają szczególne znaczenie dla poprawy klimatu inwestycyjnego i stworzenia warunków dla skutecznej realizacji" i że "Polska musi wykazać, że te kamienie milowe zostały osiągnięte przed dokonaniem jakichkolwiek wypłat w ramach Funduszu Odbudowy".

15 lipca weszła w życie zainicjowana przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym, zgodnie z którą przestała istnieć Izba Dyscyplinarna, a w jej miejsce powstaje Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Prezydent podkreślał, że jego celem jest naprawienie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w naszym kraju oraz "danie rządowi narzędzia" do zakończenia sporu z KE i odblokowania KPO.

Pod koniec lipca szefowa KE Ursula von der Leyen powiedziała "DGP", że aby otrzymać środki z KPO, Polska musi wywiązać się ze zobowiązań podjętych w celu zreformowania systemu środków dyscyplinarnych. Przyznawała, że nowe prawo jest ważnym krokiem, jednak "nowa ustawa (nowelizacja ustawy o SN - PAP) nie gwarantuje sędziom możliwości kwestionowania statusu innego sędziego bez ryzyka, że zostaną pociągnięci do odpowiedzialności dyscyplinarnej". Von der Leyen podkreślała, że Polska musi również w pełni zastosować się do postanowienia TSUE, co jeszcze nie nastąpiło. "W szczególności nie przywrócono do orzekania zawieszonych sędziów i nadal obowiązuje dzienna kara finansowa" - dodawała.