Bielan: wypowiedź Webera pokazuje, czyim poparciem cieszy się Tusk

Wypowiedź Manfreda Webera pokazuje, czyim poparciem cieszy się Donald Tusk – powiedział we wtorek w Radiu Wnet prezes Partii Republikańskiej, członek sztabu wyborczego PiS Adam Bielan.

"Opowiadamy się za kursem, który wyklucza radykałów. AfD, Len Pen to nasi polityczni wrogowie. Sformułowałem trzy warunki jakiejkolwiek współpracy: za Europą, za Ukrainą, za praworządnością. W ten sposób budujemy zaporę ogniową przeciwko PiS. Jesteśmy jedyną siłą, która może zastąpić PiS w Polsce i poprowadzić kraj z powrotem do Europy" - powiedział przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej w wywiadzie dla Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"To jest wypowiedź bardzo jasno pokazująca, że to, co my mówimy od dawna - że to będzie również wybór między silną Polską w Europie a silną pozycją Berlina w Warszawie, jest jak najbardziej trafne" - komentował słowa niemieckiego polityka Bielan.

Europoseł PiS dodał, że "Manfred Weber to jeden z najbardziej wpływowych niemieckich polityków". "Tego rodzaju ingerencje w proces wyborczy Polsce są bardzo niebezpieczne, ale przede wszystkim pokazują, czyim poparciem cieszy się Donald Tusk" - powiedział Bielan.