Bielsk Podlaski: W Muzeum Obojga Narodów otwarto wystawę fotografii Wiktora Wołkowa

Prace Wiktora Wołkowa, z kolekcji Muzeum Podlaskiego, można od czwartku oglądać w Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim. Wystawę "Malowane obiektywem Wiktora Wołkowa" otwarto z okazji wypadających w tym roku rocznic: 80. - urodzin i 10. - śmierci artysty.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Na wystawie można oglądać kilkadziesiąt zdjęć przyrodniczych ukazujących m.in. Biebrzę i Narew. Jest też specjalny kiosk multimedialny, w którym każdy indywidualnie może obejrzeć kilkaset pogrupowanych tematycznie fotografii Wołkowa. Można również odsłuchać i obejrzeć reportaże o artyście.

W czwartek wieczorem na fasadzie muzeum będzie można oglądać też mapping przedstawiający wybrane prace Wołkowa

Bielskie muzeum jest oddziałem Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, które ma w swoich zbiorach kolekcję Wołkowa: negatywy, slajdy, a także elementy jego warsztatu.

Jak powiedział PAP dyrektor Muzeum Podlaskiego dr Waldemar Wilczewski, w muzeum znajduje się znaczna część kolekcji fotografika. "Spuścizna artystyczna po Wiktorze Wołkowie to głównie fotografia przyrodnicza, materiały znad Narwi, Biebrzy czy podlaskich lasów. Mamy też pamiątki po Wiktorze Wołkowie, jego aparaty, sprzęt fotograficzny, to czym się posługiwał podczas swojej pracy artystycznej" - wyjaśnił. Dodał, że, jeśli chodzi o negatywy, to w zbiorach znajduje się ich kilkaset tysięcy.

"Tę spuściznę chcemy stopniowo opracowywać i udostępniać" - mówił Wilczewski. Przypomniał, że na podstawie tej kolekcji powstała prezentowana w bielskim muzeum czasowa wystawa.

Docelowo Muzeum Podlaskie planuje utworzyć oddzielne miejsce, gdzie byłaby prezentowana twórczość Wołkowa w nowoczesny sposób.

"Twórczość Wołkowa to wizytówka Podlasia. Jeśli chodzi o fotografię przyrodniczą są to zdjęcia najwyższej klasy jednego z najwybitniejszych fotografików przyrody, od którego wielu współczesnych fotografików się uczyło, na pewno dla wielu był mistrzem" - powiedział Wilczewski.

Wiktor Wołkow urodził się 4 kwietnia 1942 roku w Białymstoku. Z wykształcenia był leśnikiem. Wraz z żoną mieszkał w Supraślu. Był członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. Brał udział w licznych konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych, które przyniosły mu ponad sto nagród i wyróżnień. W 2005 roku został odznaczony Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

Jest autorem wielu albumów fotograficznych m.in. "Wołkow", "Biebrza", "Krzyż" i "Słońce". Zmarł 27 marca 2012 r. po ciężkiej chorobie.

Zobacz nasze najnowsze 1x1. O budowaniu marki osobistej z Mateuszem Kusznierewiczem...