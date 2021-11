Bielski sąd: jest postępowanie ws. spotkania w żywieckim sądzie

Prezesi sądów: okręgowego w Bielsku-Białej i rejonowego w Żywcu wszczęli postępowanie wyjaśniające w sprawie spotkania, do którego miało dojść w żywieckim sądzie – dowiedziała się w poniedziałek PAP od rzecznika bielskiego sądu okręgowego Jarosława Sablika.

Spotkanie - jak podał lokalny portal beskidzka24.pl - zarejestrował i opublikował w internecie mężczyzna, który otrzymał wezwanie do sądu za brak maseczki. Miał on pomylić drzwi i wejść do innej sali. "Jak twierdzi, odbywała się tam prywatna impreza, gdzie na stole rozstawione były talerze z jedzeniem i siedziało ok. 30 osób bez maseczek" - podał portal. Na filmie widać też gitarę opartą o ścianę.

Zdarzenie miało miejsce w połowie ubiegłego tygodnia. Zdaniem autora nagrania, do sądu wszedł przed godz. 15. Później wezwał policję. Na nagraniu widać, że funkcjonariusze nie weszli do sali. Zaproponowali natomiast, aby złożył zawiadomienie i dołączył zapis wideo.

"Zarówno prezes sądu okręgowego w Bielsku-Białej, jaki i prezes sądu rejonowego w Żywcu, wszczęli postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. O wynikach będziemy informowali. Nie zamierzamy niczego ukrywać, ale w tej chwili jest zbyt wcześnie, bym mógł cokolwiek powiedzieć o przedmiocie tego spotkania" - powiedział w rozmowie z PAP rzecznik bielskiego sądu okręgowego sędzia Jarosław Sablik.