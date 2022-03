Bielski szpital wojewódzki wysłał konwój z pomocą do Kołomyi

Konwój trzech busów ze sprzętem medycznym i lekami wyruszył w czwartek do Kołomyi w Ukrainie. To inicjatywa personelu lecznicy, w tym zatrudnionych w niej Ukraińców – podała placówka. Dary trafią do szpitala 10. Górskiej Brygady Szturmowej w Kołomyi.

"W transporcie znalazł się m.in. sprzęt medyczny - kardiomonitory i zestawy narzędzi chirurgicznych, a także opatrunki medyczne, leki przeciwbólowe i najpotrzebniejsze antybiotyki" - zakomunikowała rzecznik szpitala Anna Szafrańska.

Pracownicy szpitala przekazali też znaczną ilość konserw, które także dołączone zostały do darów.

Szpital wojewódzki w Bielsku-Białej to największa i jedna z najbardziej nowoczesnych placówek na południu Polski. Posiada m.in. 17 oddziałów i 19 poradni specjalistycznych.