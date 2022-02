Bielsko-Biała: Kończy się remont otoczenia Zamku Sułkowskich

Do końca marca sfinalizowany zostanie remont otoczenia zamku książąt Sułkowskich w Bielsku-Białej, w którym mieści się Muzeum Historyczne. W pełnej krasie efekt prac bielszczanie zobaczą wiosną – powiedział PAP wicedyrektor muzeum Wojciech Glądys.

"Termin zakończenia prac upływa z końcem marca. Powinniśmy się w nim zmieścić. Do dokończenia pozostała nam kamienna droga od strony pl. Chrobrego. Brukowana jest kamieniem rzecznym, co pochłania wiele czasu. To nie jest kostka, którą można szybko ułożyć" - powiedział PAP wicedyrektor. Dodał, że gotowe są też już tarasy od strony ul. Zamkowej oraz plac przed zamkiem. Posadzona zostanie jeszcze zieleń. Po zimie trzeba wszystko uprzątnąć. Z początkiem kwietnia odbędą się odbiory.

"Wiosną powinno być już wszystko gotowe. Wtedy też swobodnie dojść będzie można zarówno do samego muzeum, jak i kaplicy św. Anny, której wnętrze zostało wyremontowane" - zapowiedział Glądys.

Remont kosztował ponad 3 mln zł.

Inwestycja obejmowała otoczenie zamku: plac przed zabytkiem i szczyt muru oporowego wzdłuż wschodniej pierzei zabytku. Na dziedzińcu wykonane zostało odwodnienie. Ułożono nową nawierzchnię. Podczas prac brukarskich powstały wzory, które zarysowały dawną zabudowę. Bielscy archeolodzy Bożena i Bogusław Chorążowie odkryli tam fundamenty nieistniejących już budowli: XV-w. murów obronnych, prawdopodobnie kordegardy, która powstała nieco później, a także teatru książęcego i stajni wzniesionych w XIX w.

Na przypominającym taras szczycie muru oporowego zbudowana została altana. Remontowana jest krótka droga kamienna wzdłuż północnej elewacji.

Renowacja otoczenia zamku to druga część projektu, który w pierwszej fazie objął remont muru oporowego po wschodniej stronie obiektu. Chroni on zabytek przed osunięciem. Te prace zakończyły się wiosną 2019 r. Kosztowały ponad 2 mln zł.

Bielski zamek został wzniesiony przypuszczalnie przez księcia cieszyńskiego Przemysława I Noszaka, żyjącego na przełomie XIV i XV w. W XV i XVI w. nastąpiła jego rozbudowa. Na przestrzeni wieków należał do wielu rodzin. W 1752 r. zamek nabył Aleksander Sułkowski, który dwa lata później otrzymał tytuł książęcy w Bielsku. Zamek pozostał własnością tego rodu do 1945 r. Ostatnim właścicielem był Aleksander Ludwik Sułkowski, który zmarł w 1956 r.

Muzeum Historyczne jest instytucją kultury samorządu województwa śląskiego.