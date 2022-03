Bielsko-Biała: Niemcy chcą przyjąć uchodźców z Ukrainy, ale nie ma chętnych

Około 100 uchodźców wojennych chce przyjąć u siebie partner powiatu bielskiego z Niemiec – Rhein-Erft. Starosta Andrzej Płonka podjął się zorganizowania transportu. Nie ma jednak chętnych ani w rejonie Bielska-Białej, ani w sąsiednich powiatach – podało w czwartek starostwo.

Andrzej Płonka powiedział, że samorządowcy z Nadrenii Północnej Westfalii interesują się tym, co dzieje się w Ukrainie i w Polsce, która przyjęła ponad 2,3 mln uciekinierów przed wojną.

"Są pełni podziwu, widząc reakcję naszego społeczeństwa i chcą pomóc" - wskazał. Do Bielska-Białej dotarł z Bergheim w powiecie Rhein-Erft tir z lekami, środkami opatrunkowymi i z żywnością.

Płonka dodał, że Niemcy zaproponowali przyjęcie u swoich rodzin ok. 100 osób.

"Prosili, aby przyjechały rodziny - matki z dziećmi czy z dziadkami. Niestety, miesiąc temu nie udało się zorganizować wyjazdu, bo nie było chętnych. Ludzie wierzą, że wojna wkrótce się skończy. Nie chcą wyjeżdżać nigdzie dalej, żeby jak najszybciej wrócić do swoich mężów, ojców, żeby odbudowywać kraj" - powiedział starosta.

Szef wydziału zarządzania kryzysowego w bielskim starostwie Marek Rączka poinformował, że to już druga próba zorganizowania wyjazdu uchodźców do rodzin w Niemczech.

"Przygotowaliśmy plakaty i ulotki w językach ukraińskim i polskim. Przekazaliśmy do gmin w powiecie. Na zgłoszenia czekamy do końca kwietnia" - powiedział.

Według szacunków w powiecie bielskim schronienie znalazło ok. 5 tys. uciekinierów przed wojną.

"A co, jeśli uchodźców będzie jeszcze więcej? Sam Lwów i sąsiednie tereny to ok. 1,5 mln ludzi. Na zarządzie Związku Powiatów Polskich padło, że docelowo możemy mieć nawet 8 mln Ukraińców w Polsce. Jako społeczeństwo zdaliśmy egzamin z pierwszej pomocy, ale nie poradzimy sobie bez pomocy finansowej Europy" - powiedział starosta Płonka.

Rzecznik starosty Magdalena Fritz poinformowała, że na specjalne, konto uruchomione przez powiat bielski, powiat Rhein-Erft przelał 50 tys. euro na wsparcie Ukraińców.

Starosta bielski ocenił, że wsparcie Niemców jest nie do przecenienia.

"Rezerwa kryzysowa, którą uruchomiliśmy, by pomagać uchodźcom wojennym, szybko się kurczy, a przecież podstawowych rzeczy, takich jak żywność, środki higieniczne czy chemiczne cały czas brakuje" - mówi starosta Andrzej Płonka.

Powiat bielski obejmuje 10 gmin wokół Bielska-Białej. Zamieszkuje go blisko 160 tys. mieszkańców.