Bielsko-Biała: Ponad 80 obrazów 56 twórców zostanie pokazanych na wystawie 46. Bielskiej Jesieni

Ponad 80 prac 56 artystów zakwalifikowali jurorzy na wystawę 46. Biennale Malarstwa Bielska Jesień, która zostanie otwarta 9 listopada. Wówczas ogłoszone zostaną wyniki tego konkursu malarstwa współczesnego, jednego z ważniejszych w Polsce – podała w sobotę Galeria Bielska BWA.

Galeria, która jest organizatorem biennale, zakomunikowała w sobotę, że na tegoroczną edycję nadeszła rekordowa liczba zgłoszeń. Na udział zdecydowało się 1006 artystek i artystów, którzy nadesłali 3018 reprodukcji swoich prac. Spośród nich jury w składzie: Zdzisław Nitka, Aneta Rostkowska, Agata Smalcerz, Małgorzata Szymankiewicz i Aleksy Wójtowicz - wybrało 121 obrazów 56 osób.

Galeria Bielska BWA podała, że w środę odbyły się drugie obrady jury. "Przez cały dzień weryfikowało ono swoje wybory i dyskutowało nad przyznaniem nagród w konkursie. Do wystawy finałowej zakwalifikowano ponad 80 prac autorstwa 56 artystek i artystów" - głosi przesłany PAP komunikat.

Zdaniem kurator Bielskiej Jesieni Ady Piekarskiej "prace finałowe sugerują, że granice medium malarskiego wydają się nieco mniej stabilne". "Podobne zaburzenia równowagi towarzyszą zresztą samej idei artystycznego współzawodnictwa. Jeśli uznać wystawę konkursową Bielskiej Jesieni za samodzielne medium, które dzięki wypracowanej przez dziesięciolecia pozycji ma szansę wpływać na odbiór malarstwa, jak i samej formuły konkursowej, to myślę, że nadchodząca edycja może być krokiem w nowym kierunku" - oceniła.

Przewodniczący jury Aleksy Wójtowicz wskazał, że do "finałowej wystawy zaproszone zostały osoby, których stosunek do rzeczywistości i tożsamości bycia osobą malującą światy jest niejednoznaczny". "Część z nich na zawsze zostanie malarzami i malarkami. Część nimi bywa w specjalnych okolicznościach i z powodów prozaicznych, szacując szanse własnej widoczności przez skomplikowane algorytmy widoczności świata sztuki. Nie zapominajcie, że to w końcu zaledwie 5 proc. wszystkich zgłoszonych w tym roku osób, a zatem wycinek znacznie większej całości, w dodatku przecedzony przez pięć par jurorskich oczu" - zauważył.

Wyniki zostaną ogłoszone 9 listopada podczas uroczystego wernisażu wystawy finałowej. Laureat Grand Prix otrzyma 30 tys. zł. Elementem wyróżnienia będzie także późniejsza wystawa indywidualna w bielskiej galerii.

Biennale odbywa się pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Na poprzednią, 45. edycję Bielskiej Jesieni w 2021 r. napłynęło blisko 2,5 tys. prac zgłoszonych przez 845 artystów. Grand Prix otrzymał Tomasz Kulka za tryptyk "Game over".

Bielska Jesień, organizowana przez Galerię Bielską BWA, jest najstarszym i jednym z najważniejszych w Polsce konkursów malarstwa współczesnego. Jest także przeglądem najnowszych tendencji w polskim malarstwie. Pierwsza edycja odbyła się w 1962 r. Bielska Jesień jest konkursem otwartym na różnorodne postawy artystyczne i nieznane szerzej nazwiska. Wygrana jest szansą na rozwój kariery. Tak było między innymi w przypadku Wilhelma Sasnala, Ewy Juszkiewicz czy Karola Palczaka.

Galeria Bielska BWA powstała w 1960 r. z inicjatywy lokalnego środowiska artystycznego. Od 1994 r. należy do samorządu Bielska-Białej.