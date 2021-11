Bielsko-Biała: Samorząd podwyższył opłaty za parkowanie

Od 1 stycznia przyszłego roku wzrosną stawki za korzystanie z miejskich parkingów w Bielsku-Białej. Wydłużono czas, w których kierowcy muszą płacić za postój. Urzędnicy tłumaczą podwyżkę potrzebą "pobudzenia rotacji parkujących pojazdów". Podwyżki zaakceptowała rada miejska.

Od 1 stycznia za parkowanie do 30 minut trzeba będzie zapłacić 2 zł. Dotychczas było to 1 zł. Pierwsza godzina postoju będzie kosztowała 3,5 zł. Obecnie to 2 zł. Za drugą trzeba będzie zapłacić 4 zł, za trzecią 4,50 zł, a za każdą kolejną po 3,5 zł. Czas wnoszenia opłat zostanie wydłużony z 8 do 9 godz. Obowiązywał będzie od godz. 8.00 do 17.00.

Bielscy urzędnicy tłumaczą podwyżkę troską o to, "aby w centrum miasta kierowcy parkowali tylko na chwilę, dla załatwienia sprawy, a potem zwalniali miejsce innym potrzebującym".

"Dla pobudzenia rotacji parkujących pojazdów zmieniono obecne stawki opłat" - zakomunikował Jacek Kachel z wydziału prasowego bielskiego magistratu.

Zdaniem dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg Wojciecha Walusia "zbyt niskie opłaty parkingowe nie zmniejszają trudności ze znalezieniem wolnych miejsc postojowych i nie wymuszają większej rotacji pojazdów".

"Dotychczasowe stawki opłat, utrzymujące się od chwili powstania strefy płatnego parkowania na niezmienionym poziomie, nie gwarantowały już odpowiedniego stopnia rotacji przy stale wzrastającej liczbie pojazdów" - uzasadnił decyzję o podwyżce.

Dodał, że wzrost stawek ma też "zapewnić mieszkańcom, którzy wykupili abonament, możliwość znalezienia wolnych miejsc postojowych po godz. 16.00".

"Miejsca te najczęściej są zajmowane przez innych użytkowników korzystających z możliwości darmowego postoju w strefie. W odpowiedzi na liczne sygnały mieszkańców proponuje się zastosowanie znacznie korzystniejszego względem dotychczasowego abonamentu mieszkańca rozwiązania w formie abonamentu obszarowego" - podał Waluś.

Nowy rodzaj abonamentu będzie uprawniał do postoju w obrębie większego rejonu, obejmującego trzy wybrane przez mieszkańca ulice zlokalizowane bezpośrednio w pobliżu jego miejsca zameldowania. Zdaniem Wojciecha Walusia ma to pomóc w szybszym znalezieniu wolnego miejsca postojowego.