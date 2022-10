Bielsko-Biała: „Sztukmistrza z miasta Lublin” wystawił Teatr Polski

Premierę spektaklu „Sztukmistrz z miasta Lublin” na podstawie powieści Isaaca Bashevisa Singera wystawił w sobotę bielski Teatr Polski. „Singer jest mi bliski, jako pisarz. (…) Fascynacje wracają” – powiedział dyrektor sceny i reżyser sztuki Witold Mazurkiewicz.

"Tematy żydowskie w mojej twórczości wracają. (…) Prywatne spotkania podczas służbowych podróży, choćby z Tomaszem Grossem czy rabinem Jacobem Bakerem z Jedwabnego, podsycały chęć zgłębiania tej kultury i tradycji" - powiedział Mazurkiewicz.

Reżyser dodał, że od wielu lat chciał się zmierzyć ze spektaklem, do którego libretto napisali Michał Komar i Jan Szurmiej. "Dziewięć lat temu chciałem go wystawić w Lublinie, ale wtedy Jan Szurmiej nie udzielił zgody. Wówczas sam go realizował, więc nie było nam po drodze" - powiedział. Jak zaznaczył, apetyt jednak rósł. Po latach udało się porozumieć z Szurmiejem, czego efektem jest spektakl w Bielsku-Białej.

Mazurkiewicz zaznaczył, że "Sztukmistrz z miasta Lublin" w wykonaniu artystów bielskiej sceny to "bardziej dramat muzyczny niż musical". "To pełny spektakl dramatyczny i w warstwie dramatycznej jest on przebogaty. (…) To inny +Sztukmistrz+ niż u Singera, inny też niż u Komara i Szurmieja" - dodał.

Reżyser podkreślił, że zespół z pietyzmem podszedł szczególnie do scen związanych z obrzędowością żydowską.

Iga Sylwestrzak, projektantka kostiumów, powiedziała, że spektakl ma wymiar ponadczasowy. "Projektując próbowałam zawrzeć ją w nich. Oczywiście, chasydzi są ubrani tak, jak się na co dzień ubierają. Do tego w kontraście jest świat świecki" - wskazała.

Istotną rolę w spektaklu spełnia ruch sceniczny. "Jest zgodna tradycją kultury żydowskiej. Jest ona mocno rozbudowana. Są fragmenty znacząco uwspółcześnione. Starałem się łączyć różne formy w odniesieniu do tradycji i współczesności" - powiedział twórca choreografii Jakub Lewandowski.

W sztuce występuje niemal cały zespół aktorski teatru.

Muzykę do sztuki skomponował Zygmunt Konieczny. Scenografię przygotował Damian Styrna.

Impresariat bielskiej sceny podał, że w spektaklu tytułowy bohater - Jasza Mazur, jest mistrzem iluzji. "Sztukmistrz, czyli magik, artysta; człowiek, któremu wszystkiego jest mało, któremu wszystko wolno. Niepokorny i niespokojny, niełatwo się z nim utożsamić. (…) Ta sztuka, od kilkudziesięciu lat obecna w repertuarach teatrów i latami pozostająca na afiszach, przenosi widza w świat magii wyczarowywanej przez Jaszę, ale też i innej - zanurzonej w świecie chasydów, żydowskiej kultury i obrzędowości" - zakomunikował.

Bielski teatr powstał w 1890 r. Pierwszą premierą był szekspirowski "Sen nocy letniej". Do końca II wojny światowej działał jako zawodowa scena niemiecka, a od 1945 r. jako polska.