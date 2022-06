Bielsko-Biała: Zbliża się letnia Zadymka Jazzowa; wystąpi m.in. Al Di Meola

Zasadnicza część Lotos Jazz Festival - 24. Bielskiej Zadymki Jazzowej odbędzie się w ostatniej dekadzie czerwca. Organizatorzy ze stowarzyszenie Sztuka Teatr zapowiedzieli, że wśród muzyków, którzy wystąpią wówczas w Bielsku-Białej będzie m.in. Al Di Meola.

Termin wydarzenia, odbywającego się tradycyjnie zimą, został przesunięty na początek lata z uwagi na obostrzenia pandemiczne. Zadymka rozpocznie się 20 czerwca i potrwa do niedzieli.

"To wielkie święto jazzu odbędzie się w nietypowej sytuacji. Na Ukrainie trwa wojna. Zastanawialiśmy się, jaki festiwal powinien być w tej sytuacji? Doszliśmy do wniosku, że powinniśmy się zwrócić do korzeni; poszukamy tego, co jest najważniejsze w relacjach międzyludzkich, czyli przyjaźni, solidarności, a także wartości uniwersalnych tworzących cywilizację, a w tym i muzykę" - powiedział dyrektor festiwalu Jerzy Batycki.

W tej edycji artystami-rezydentami festiwalu będą legendy afro-kubańskiego jazzu, wielokrotnie nagradzanych statuetkami Grammy: Chucho Valdes oraz Paquito D`Rivera. Muzycy odbiorą podczas Zadymki statuetki Anioła Jazzu, które stowarzyszenie Sztuka Teatr przyznaje wybitnym osobowościom tego gatunku muzyki. Podczas tegorocznej odbiorą ją także bliscy nieżyjącego już Zbigniewa Namysłowskiego.

W przeszłości rolę rezydentów pełnili: Pat Metheny, Ron Carter, a w ubiegłym roku Wynton Marsalis.

Pierwszym akordem Zadymki będzie, zaplanowany na 20 czerwca, finał konkursu dla młodych zespołów, który towarzyszy festiwalowi. Odbędzie się on sali koncertowej Polskiego Radia w Katowicach. Nagrodą dla zwycięzcy jest nagranie płyty oraz udział w przyszłorocznej, 25. edycji Zadymki. Wieczorem publiczność, w ramach cyklu "Śląsk z góry na dół", zostanie zwieziona 320 m pod ziemię, gdzie w komorze badawczej K8 Kopalni Guido w Zabrzu odbędzie się koncert zespołu Błoto.

Następnego dnia w katowickiej sali koncertowej NOSPR swój najnowszy program "New Works Reflecting the Moment" zaprezentuje formacja SFJAZZ Collective. Dyrektorem muzycznym projektu jest saksofonista Chris Potter, a wraz z nim występują m.in. David Sanchez i Gretchen Parlato. "Nowy program jest artystyczną diagnozą rzeczywistości - okresu postpandemicznego, konfliktu na Ukrainie. (…) Od tej współczesności będziemy już potem podążali ku źródłom jazzu, które sięgają Afryki. Stamtąd przywożeni byli niewolnicy do obu Ameryk. Z ich tradycji muzycznych zrodził się jazz. Publiczność usłyszy nawiązania do tego pod koniec festiwalu" - powiedział Jerzy Batycki.

Organizatorzy poinformowali, że 22 czerwca Zadymka wróci do Bielska-Białej. "Wieczór w Cavatina Hall rozpocznie Marilyn Mazur, która zaprezentuje swoją +Shamanię+, program zrealizowany wraz z grupą cenionych artystek duńskiej, szwedzkiej i norweskiej sceny avant-jazzowej. W drugiej części wystąpią mężczyźni. Power of the Horns to super grupa jazzowa składająca się z czołowych polskich muzyków średniego pokolenia pod przewodnictwem Piotra Damasiewicza. Zaprezentują materiał z płyty +Polska+" - podał Batycki.

23 czerwca, w cyklu "Śląsk z góry na dół", publiczność wyjedzie kolejką gondolową na górę Szyndzielnia, gdzie w schronisku na wysokości 1001 m npm zagrają: Hizbut Jamm i Rodziewicz Quintet.

Następnego dnia festiwalową scenę na bielskim Starym Rynku otworzy Big Band bielskiego Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych. "Wieczorem w Cavatina Hall swój najnowszy projekt przedstawi akustyczne trio wirtuoza gitary - Ala Di Meoli" - wskazali organizatorzy. Później, już w klubie Klimat, do wspólnej zabawy zaproszą kolejno polskie Nervy i francuski Electro Deluxe z mieszanką groove heavy jazzu, funku i hip-hopu.

25 czerwca, podczas Gali Polskiego Jazzu, odbędzie się oficjalna premiera płyty "Depressed Lady" Mary Rumi i Jacka Namysłowskiego. "Podczas koncertu rodzina odbierze nagrodę Anioła Jazzu, jaką organizatorzy przyznali jeszcze przed śmiercią Zbigniewowi Namysłowskiemu" - wskazali organizatorzy. Wieczór dopełni koncert Chucho Valdesa i Paquito D'Rivery, a także występ na Starym Rynku kubańczyków z Jose Torresem i Rey'em Ceballo na czele.

Festiwal zakończy 26 czerwca Parada Nowoorleańska, która przemaszeruje z Ronda Bielskiego Jazzu na Stary Rynek, gdzie swój afrykański show zaprezentuje zespół City Bum Bum & Friends.

Lotos Jazz Festival - Bielska Zadymka Jazzowa to jedno z ważniejszych wydarzeń na polskiej scenie jazzowej. Dotychczas w Bielsku-Białej na Zadymce wystąpili m.in. Wayne Shorter, Hank Jones, Charlie Haden, Joe Lovano, Dave Doulgas, Terence Blanchard, Roy Hargrove, David Murray, John Patitucci, Ahmad Jamal i Benny Golson.