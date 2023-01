Bieruń: Walentynkowy konkurs na życzenia po śląsku

Samorządowcy ze śląskiego Bierunia, którego patronem od 20 lat jest św. Walenty, ogłosili konkurs na najpiękniejsze walentynkowe życzenia po śląsku. W mieście znajduje się XVII-wieczny drewniany kościół pod wezwaniem patrona zakochanych, nazywany przez mieszkańców Walencinkiem.

"Co roku, 14 lutego do Sanktuarium św. Walentego pielgrzymują tysiące wiernych z całej Polski, a także z zagranicy. Ta tradycja kultywowana jest już od kilku wieków. Od 2003 roku św. Walenty jest oficjalnie patronem Bierunia. W ostatnich latach +Walentynki po bieruńsku+ przechodzą do kanonu metropolitalnych wydarzeń" - wyjaśnił w środę burmistrz Bierunia Krystian Grzesica.

Na ponad miesiąc przed Walentynkami bieruński Urząd Miasta ogłosił konkurs na najpiękniejsze, najbardziej dowcipne i pomysłowe życzenia walentynkowe po śląsku.

"Najciekawsze życzenia zostaną wykorzystane w wydanej przez miasto unikalnej kartce walentynkowej. Oprócz nagrody głównej, przyznana zostanie też nagroda publiczności. Zwycięzcy otrzymają upominki z logo +Bieruń Ci przaje+ (po śląsku - skrzyja, kocha)" - poinformowała Sylwia Witman z wydziału promocji bieruńskiego magistratu.

Regulamin konkursu znajduje się na odnowionym w ostatnim czasie facebookowym profilu "Zakochaj się w Bieruniu". Treść życzeń należy zamieścić pod wskazanym postem. Fanpage "Zakochaj się w Bieruniu" to element szerszego projektu, w ramach którego już niebawem miasto będzie wydawało podcast, czyli internetową audycję pod tym samym tytułem.

Pierwszy odcinek podcastu "Zakochaj się w Bieruniu" będzie opublikowany jeszcze w styczniu. Jego tematem będzie właśnie Walencinek, czyli zabytkowe Sanktuarium św. Walentego w Bieruniu. Ten drewniany kościół zbudowano w pierwszej połowie XVII wieku. Znajdują się tam relikwie św. Walentego. Sanktuarium jest częścią Szlaku Architektury Drewnianej Woj. Śląskiego.