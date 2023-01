Bieszczady: Nieznaczne zagrożenie lawinowe

Powyżej górnej granicy lasu w Bieszczadach obowiązuje pierwszy – w pięciostopniowej, rosnącej skali – stopień zagrożenia lawinowego. We wtorek rano termometry pokazywały od zera do plus dwóch stopni Celsjusza.

Jak poinformował ratownik dyżurny bieszczadzkiej grupy GOPR Wojciech Pawul, zagrożenie lawinowe występuje przede wszystkim na północnych stokach.

"Niewielkie zagrożenie dotyczy głównie masywów połonin Caryńskiej i Wetlińskiej, Tarnicy, Małej i Wielkiej Rawki oraz Szerokiego Wierchu" - zauważył.

W bieszczadzkich dolinach, m.in. w Cisnej i Ustrzykach Górnych, pokrywa śnieżna wynosi 4-9 cm. Z kolei w górnych partiach gór miejscami leży do 40 cm śniegu.

"Wybierający się w góry powinni pamiętać o odpowiednim stroju i obuwiu" - podkreślił ratownik dyżurny.

Przypomniał, że "trzeba też zabrać ze sobą m.in. naładowany telefon komórkowy, a w nim aplikację +Ratunek+ oraz ciepłe napoje". "Idąc na górską wycieczkę, trzeba również zabezpieczyć się przed możliwym wychłodzeniem" - powiedział Pawul.

Ruch turystyczny jest niewielki. Na Podkarpaciu wyciągi narciarskie pracują m.in. w Ustrzykach Górnych i w Puławach koło Rymanowa.