Bieszczady: Po modernizacji "Chatka Puchatka" dostępna dla turystów

Po modernizacji "Chatka Puchatka" na Połoninie Wetlińskiej w Bieszczadach jest dostępna dla turystów. W trakcie prac uporządkowano także ścieżki turystyczne. W piątek odbyło się otwarcie obiektu.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Jak zaznaczył marszałek woj. podkarpackiego Władysław Ortyl, "wszyscy cieszymy się z otwarcia tego obiektu".

"Pamiętamy +Chatkę Puchatka+, która była miejscem kultowym i na zawsze taka zostanie. Odbudowa tego miejsca pozostawia tę niezapomnianą duszę poprzedniego schroniska. Mamy wiele wspomnień z tym miejscem, pamiętamy te osoby, które to miejsce tworzyły" - mówił marszałek.

Ten projekt - zauważył - "był z wielu względów trudny, dlatego dziękuje pracownikom Bieszczadzkiego Parku Narodowego, a szczególnie dyrektorowi (Ryszardowi) Prędkiemu".

"Było wiele trudności fizycznych i administracyjnych, które udało się przezwyciężyć. To zasługa wielu osób, którym dziś dziękujemy" - powiedział.

Marszałek Ortyl zadeklarował, że zostanie ufundowana tablica, "która upamiętni osoby pracujące na rzecz tego miejsca, przede wszystkim naszego przyjaciela Lutka Pińczuka".

Schronisko od lat cieszyło się ogromną popularnością, ale borykało z ogromnymi problemami. Zły stan techniczny, brak toalet i zaplecza sanitarnego oraz niewielka powierzchnia udostępniona dla turystów na odpoczynek powodowały, że miejsce to stawało się zaniedbane.

Po przebudowie obiekt nadal będzie pełnił funkcję całodobowego schronu. Koncentracja w nim osób odpoczywających, zagospodarowanie i rekultywacja jego sąsiedztwa oraz uregulowanie kwestii ścieków przyczyni się do ochrony różnorodności biologicznej otoczenia przyrodniczego.

Edukacje przyrodniczo-turystyczną zapewnią odpowiednie tablice informacyjne oraz rozpowszechnianie wydawnictw BdPN.

Dodatkowo w obiekcie znajdować się będzie miejsce dla straży BdPN, której przedstawiciele będą dbać o przestrzeganie zasad poruszania się po wyznaczonych szlakach. Budynek jest przystosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Projekt "Zachowanie bioróżnorodności Połoniny Wetlińskiej poprzez ochronę zagrożonych gatunków przed negatywnym oddziaływaniem turystyki" kosztował ponad 4,2 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wyniosło 2,3 mln zł.

"Chatka Puchatka" została wybudowana jako wojskowy posterunek obserwacyjny. W 1956 roku przejęło go PTTK. Od 1967 roku był całorocznym schroniskiem. Pierwszym dzierżawcą schroniska był Ludwik Pińczuk. W 2015 roku budynek przejął BdPN. Modernizacja rozpoczęła się w 2019 roku.

W związku z otwarciem schronu turystycznego BdPN poinformował, że przywrócony został pierwotny przebieg szlaku turystycznego czerwonego przez Smerek-Połoninę Wetlińską do Brzegów Górnych. Pozostaje otwarty szlak łącznikowy zielony przy dolnej granicy lasu, łączący szlak żółty z Przełęczy Wyżnej, szlak czerwony z Brzegów Górnych, szlak czarny z Campingu Górna Wetlinka.

Nadal zamknięty będzie odcinek szlaku żółtego z Przełęczy Wyżnej od dolnej granicy lasu do schronu turystycznego BdPN na Połoninie Wetlińskiej. Z parkingu na Przełęczy Wyżnej do "Chatki Puchatka" można dotrzeć wędrując szlakiem żółtym do dolnej granicy lasu, następnie szlakiem zielonym łącznikowym i dalej szlakiem czerwonym.

Zobaczcie naszą najnowszą "Moc Opinii". Grubo ponad godzinę rozmawialiśmy z kandydatami na prezydenta Rudy Śląskiej Michałem Pierończykiem i Krzysztof Mejerem. Głosowanie w mieście w centrum Śląska - to wg politologów - najważniejsze wybory w tym roku.