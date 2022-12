Bieszczady: Żubry z Dolnej Saksonii w zagrodzie w Mucznem

Do zagrody pokazowej żubrów w Mucznem w Bieszczadach przybyły trzy młode żubry ze Springe w Dolnej Saksonii.

Jak zaznaczył w piątek rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie Edward Marszałek, "dwuletnie byczek Spovid i krowa Vailana oraz licząca nieco ponad rok jałówka Melina mają wzbogacić pulę genetyczną bieszczadzkich stad".

Po wypuszczeniu - zauważył rzecznik - "zwierzęta nieśmiało zaczęły poznawać teren i dołączyły do bytującego tu stada".

"Byczek Spovid wygląda imponująco, ma zaledwie dwa i pół roku, a waży już ponad pół tony. Jego głowę zdobią potężne, ustawione do przodu rogi, a muskularna sylwetka wzbudza zainteresowanie wszystkich krów w zagrodzie" - przekazał Marszałek.

Dodał, że "najmniejsza jest Melina, ale z uwagi na to, że żubry w zagrodzie dostają w okresie zimy bardziej kaloryczną karmę, liczymy że niedługo będzie wyglądać równie okazale".

Leśnik przypomniał, że "obecnie w Bieszczadach jest ponad 700 żubrów, ale niepokoi ich stan zdrowotny, związany z podatnością na wyniszczające choroby".

"W związku z tym konieczna jest kontynuacja procesu, mającego na celu zachowanie jak najszerszej puli genetycznej w górskich stadach. Już od 10 lat trafia do nich przychówek z zagrody w Mucznem. To obecnie jedyny obiekt w Polsce utrzymujący osobniki linii białowiesko-kaukaskiej w hodowli zagrodowej" - wyjaśnił rzecznik krośnieńskiej RDLP.

Zwrócił uwagę, że żubry, które w ostatnich dniach trafiły do Mucznego "nie są spokrewnione z obecnie tu przebywającymi i będą bardzo cenne w reprodukcji, przyczyniając się do wzbogacenia zmienności genetycznej, a tym samym do lepszej ochrony gatunku".

"Największe oczekiwania w tej mierze dotyczą byczka Spovida. Za dwa lata można się też spodziewać pierwszego potomstwa od nowych żubrzyc" - powiedział Marszałek.

Zagroda w Mucznem ma również funkcję edukacyjno-pokazową. Dla zwiedzających bezpłatnie otwarta jest codziennie od świtu do zmierzchu. W ciągu 10 lat istnienia odwiedziło ją ponad 1,5 mln turystów.