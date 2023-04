"Bilet do nieistnienia" - nowa książka Tomasza Jastruna ukazuje się 21 kwietnia

"Bilet do nieistnienia" to zbiór ponad 100 mikroopowiadań, których akcja toczy się współcześnie w naszej rzeczywistości, a niekiedy trochę poza nią lub obok niej. Nowa książka Tomasza Jastruna ukazuje się 21 kwietnia.

"Składam książkę z miniopowiadań. +Bilet do nieistnienia+. Opornie i mozolnie mi to idzie. Krótka forma jest trudna, w opowiadaniu wszystkie problemy gromadzą się na małej przestrzeni i potrzebna jest puenta. Każde opowiadanie to osoby pomysł, ile można mieć pomysłów, na pomoc! Autor zwykle częściowo korzysta ze swojego życia, ale najczęściej bierze z niego tylko jakiś fundament (ja swoją przeszłość wyjadłem już do dna), a czasami ledwie okruszek, szuka punktu zaczepienia i na tym coś buduje. Można oczywiście korzystać z czyichś opowieści. I w końcu jest wyobraźnia, ale ona zwykle też potrzebuje podpórek, pretekstów, cegiełek" - pisał Jastrun na swoim blogu w trakcie powstawania książki.

To nie pierwsza przymiarka tego autora do krótkiej formy - tak napisane zostały też m.in. "Opiłki i okruszki". "To są opiłki i okruszki pamięci. Cała przeszłość to pokruszone fragmenty. Okruszki kojarzą się dobrze, bo mamy dobre, miłe wspomnienia. A opiłki to wspomnienia trudne i bolesne. Pamiętamy dobre i złe rzeczy" - mówił PAP o "Opiłkach i okruszki" Tomasz Jastrun, który w tej książce trzymał się bardzo blisko swoich osobistych wspomnień. "Bilet do nieistnienia" także odnosi się do jego życia, choć mniej wprost. W nowych opowiadaniach przyglądamy się epizodom z życia małżonków i kochanków, rodziców i dzieci, osób samotnych i uwikłanych w skomplikowane relacje emocjonalne, tych z nieustannym apetytem na życie i tych szykujących się już do odejścia na zawsze, ludzi szczęśliwych i tych z depresją.

Tomasz Jastrun - poeta, prozaik, eseista, reporter i krytyk literacki. Urodził się 15 września 1950 r. w Warszawie jako syn dwojga poetów - Mieczysława Jastruna i Mieczysławy Buczkówny. W czasach PRL działacz opozycji, był w Solidarności, organizator i uczestnik podziemnego życia artystycznego i literackiego, publicysta paryskiej "Kultury". W latach 1990-1994 był dyrektorem Instytutu Polskiego i attaché kulturalnym w Szwecji. Potem m.in. dziennikarzem i felietonistą "Rzeczpospolitej", "Newsweeka", "Wprost", "Przeglądu", "Twojego Stylu" i "Zwierciadła". Autor ponad 40 książek: tomików poezji, reportaży, zbiorów felietonów, powieści, opowiadań i wspomnień. Laureat m.in. Nagrody Fundacji im. Kościelskich, Nagrody Dziennikarzy Niezależnych im. Antoniego Słonimskiego, nagrody literackiej "Kultury", Nagrody Kulturalnej NSZZ "Solidarności" za twórczość z okresu stanu wojennego,

Wydał m.in. tomiki wierszy "Miłość - niemiłość" (1999), "Tylko czułość idzie do nieba" (2003), "Powitania i pożegnania" (2007), "Jakby nigdy nic" (2010). Tomy prozy to m.in. "Kolonia karna. Sceny z życia małżeńskiego" (2015), "Osobisty przewodnik po depresji" (2016), "Splot słoneczny" (2018).

"Bilet do nieistnienia" ukazuje się 21 kwietnia nakładem wydawnictwa Czytelnik.