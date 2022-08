Biskup drohiczyński: wśród pielgrzymów był jeden kapłan i kilka osób świeckich z diecezji; nie mamy informacji o ich losie

Wśród pielgrzymów podróżujących do Medjugorje był kapłan i kilka osób świeckich z diecezji drohiczyńskiej; na razie nie mamy informacji o ich losie - przekazał w sobotę wieczorem biskup drohiczyński Piotr Sawczuk. Wiernych poprosił o modlitwę, szczególnie podczas niedzielnej mszy św.

"Wczesnym rankiem w sobotę 6 sierpnia zdarzył się w Chorwacji tragiczny wypadek polskiego autokaru. Wśród pielgrzymów był jeden kapłan i kilka osób świeckich z Diecezji Drohiczyńskiej. Na ten moment nie mamy informacji o ich losie" - napisał w komunikacie zamieszczonym w sobotę wieczorem na stronie diecezji bp Piotr Sawczuk.

Biskup włączył się też w modlitwę "o łaskę zdrowia dla poszkodowanych i polecając Bożemu Miłosierdziu zmarłych". "Rodziny zapewniam o mojej duchowej łączności i serdecznym współczuciu, a diecezjan proszę o modlitwę, szczególnie podczas jutrzejszej Eucharystii" - zwrócił się do wiernych Sawczuk.

Z informacji przekazanych w sobotę przez MSZ wynika, że wśród osób podróżujących autokarem byli pielgrzymi m.in. z Sokołowa Podlaskiego, którego parafie należą do diecezji drohiczyńskiej.

Jak poinformował PAP rzecznik kurii drohiczyńskiej ks. Marcin Gołębiewski, kapłan pochodzi z parafii salezjańskiej św. Jana Bosko w Sokołowie Podlaskim. Dodał, że nie ma jeszcze potwierdzonych informacji, ile dokładnie osób świeckich udało się na pielgrzymkę.

Podczas wieczornego nabożeństwa w sobotę, w kościele pw. św. Jana Bosko w Sokołowie Podlaskim, modlono się za ofiary i poszkodowanych w wypadku autokaru w Chorwacji. Z informacji podanych przez parafię wynika, że na pielgrzymkę udał się ksiądz wikariusz z tej parafii i czworo innych pielgrzymów.

W wypadku autokarowym, do którego doszło w sobotę nad ranem na autostradzie A4 na północ od Zagrzebia, 12 osób zginęło, a 32 zostały ranne, 19 z nich jest w ciężkim stanie. Wszystkie ofiary wypadku to polscy obywatele, którzy pielgrzymowali do Medjugorje.

Do wypadku doszło ok. godz. 5.40 na autostradzie A4, w położonym na północ od Zagrzebia regionie varażdińskim, między miejscowościami Jarek Bisaszki i Podvorec. Jadący w kierunku Zagrzebia autobus zjechał z drogi i wpadł do rowu przy autostradzie - przekazała policja.