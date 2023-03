Biskup nominat Oder: zapraszam do twórczej współpracy dla dobra diecezji

Niespełna tydzień przed przyjęciem święceń biskupich, gliwicki biskup nominat ks. Sławomir Oder skierował do wiernych list, by - jak napisał - przekazać diecezjanom braterski znak pokoju, zapraszając jednocześnie do twórczej współpracy dla dobra diecezji.

Pod koniec stycznia Nuncjatura Apostolska w Polsce poinformowała, że papież Franciszek przyjął rezygnację dotychczasowego biskupa gliwickiego Jana Kopca, a na jego zastępcę mianował ks. Sławomira Odera - ojca duchownego kapłanów diecezji toruńskiej, a w przeszłości m.in. postulatora sprawy beatyfikacyjnej i kanonizacyjnej Jana Pawła II. Święcenia biskupie oraz ingres biskupa nominata odbędą się w sobotę 11 marca w gliwickiej katedrze.

W poprzedzającym ingres niedzielnym liście do diecezjan biskup nominat przypomniał słowa Jana Pawła II, skierowane do Kościoła Gliwickiego 15 czerwca 1999 roku. Przebywający wówczas w Polsce papież miał wziąć udział w nieszporach na lotnisku miejscowego aeroklubu, jednak choroba uniemożliwiła mu udział w nabożeństwie. Skierowane do gliwiczan słowa odczytał wówczas ówczesny nuncjusz apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk, zaś papież odwiedził Gliwice na krótko dwa dni później.

Jak napisał w swoim liście ks. Oder, słowa Jana Pawła II z czerwca 1999 roku są dla niego "cennym drogowskazem w duszpasterskiej działalności na ziemi śląskiej".

"W ciągu dziejów byliście zawsze zjednoczeni z Kościołem i z jego pasterzami, mocno przywiązani do tradycji religijnej waszych przodków. Zwłaszcza długi okres powojenny, aż do zmian, jakie nastąpiły w naszym kraju w 1989 roku, był czasem wielkiej próby wiary także i dla was. Trwaliście wiernie przy Bogu, opierając się ateizacji i laicyzacji narodu i walce z religią. Przypominam sobie, jak tysiące robotników Śląska powtarzało zdecydowanie w piekarskim sanktuarium hasło +Niedziela Boża i nasza+" - przypomniał słowa polskiego papieża biskup nominat.

"Czuliście zawsze potrzebę modlitwy i miejsc, gdzie mogłaby się ona wznosić. Dlatego nie brakło wam woli ducha i ofiarności, aby troszczyć się o budowę nowych kościołów i miejsc kultu, których wiele powstało w tamtym czasie w miastach i wioskach Górnego Śląska. Drogie wam było również dobro rodziny. Dlatego domagaliście się dla niej należnych praw, zwłaszcza prawa do swobodnego wychowania w wierze waszych dzieci i młodzieży. Gromadziliście się często w sanktuariach i na wielu innych miejscach bliskich waszemu sercu, aby wyrazić przywiązanie do Boga i dać temu świadectwo" - cytował Jana Pawła II w swoim liście ks. Oder.

Nawiązując do niedzielnej liturgii, nowy biskup przytoczył skierowane do Abrahama boże słowa: "Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę", odczytując je w kontekście swojego powołania do sprawowania posługi biskupa gliwickiego.

"Rozpoczynając posługę w Kościele Gliwickim, nie mogę nie odczytać i mojej drogi życiowej w świetle słowa bożego. Jest ono dla mnie umocnieniem. Wielokrotnie doświadczałem tego tajemniczego przynaglenia bożego: Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukażę. Doświadczenie to nauczyło mnie, że pokorne przyjęcie w wierze woli Boga, pomimo początkowego smutku spowodowanego rozstaniem z najbliższymi, przeradza się w radość oglądania wielkich dzieł bożych, które kompensują wszelkie wyrzeczenia" - napisał biskup nominat.

"Dzisiaj staję wobec was ze świadomością, że to sam Bóg postawił wspólnotę diecezji gliwickiej na drodze mojej posługi kapłańskiej. Mam ją pełnić wobec was jako wasz biskup. Kiedy człowiek odczytuje wydarzenia swego życia w świetle wiary, wówczas nie ma miejsca na tęsknotę za tym co było, ani na lęk wobec tego co będzie. Jest tylko miejsce na pokorną, na wzór Maryi, odpowiedź: Oto jestem" - napisał ks. Sławomir Oder.

Przypomniał, że jego biskupim wezwaniem są słowa "quod dixerit facite" - "cokolwiek powie czyńcie", będące nawiązaniem do słów Matki Bożej wypowiedzianych w Kanie Galilejskiej. "Przyjęcie ich przez posługujących na uczcie weselnej pozwoliło Chrystusowi dokonać cudu przemiany wody w wino. Niechaj będą one dla każdego z nas zachętą i przynagleniem do podjęcia się współpracy dla dobra wszystkich" - czytamy w niedzielnym liście.

Święcenia biskupie oraz ingres ks. Sławomira Odera odbędą się w gliwickiej katedrze w najbliższą sobotę w południe, z udziałem m.in. ustępującego nuncjusza apostolskiego w Polsce abp. Salvatore Pennacchio, metropolity krakowskiego seniora kard. Stanisława Dziwisza, emerytowanego biskupa gliwickiego Jana Kopca, biskupa toruńskiego Wiesława Śmigla oraz metropolity seniora Cagliari abp. Giuseppe Maniego.