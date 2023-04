Biskup płocki w Niedzielę Miłosierdzia: mamy być tymi, którzy idą w świat mówiąc: „widzieliśmy Pana”

Mamy być tymi, którzy idą w świat mówiąc: „widzieliśmy Pana” - wezwał w Niedzielę Miłosierdzia biskup Szymon Stułkowski, który w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku, gdzie św. Faustyna Kowalska doznała pierwszego objawienia Jezusa Miłosiernego, przewodniczył mszy świętej.

"Mamy być tymi, którzy idą w świat mówiąc: +widzieliśmy Pana+" - zaapelował w homilii bp Stułkowski, zwracając się do wiernych uczestniczących w płockim Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w obchodach Święta Miłosierdzia Bożego. W takiej postawie, ja wyjaśnił, "chodzi o styl naszego życia, żeby ludzie patrząc na to, jak żyjemy, mogli powiedzieć: ona spotkała Jezusa, on zobaczył Jezusa".

Biskup płocki wskazał, że aby udało się trwać w takiej postawie, musimy być, jak św. Tomasz i chcieć dotknąć ran Jezusa. Jak wskazał, są to przede wszystkim sakramenty, w tym pokuty, a także Słowo Boże, które czytamy, czy cierpiący człowiek, którego spotkamy. "To są współczesne rany Jezusa, których trzeba dotknąć, żeby żyć tak, jakbyśmy widzieli Pana" - podkreślił.

Zwrócił jednocześnie uwagę, że Święto Miłosierdzia Bożego jest również okazją "do zrobienia rachunku sumienia, jak nam to wychodzi". Nawiązał przy tym do pomocy dla ogarniętej wojną Ukrainy i uchodźców z tego państwa, którzy znaleźli schronienie w Polsce, w tym w Płocku; część z nich uczestniczyła w Niedzielę Miłosierdzia w mszy świętej w tamtejszym Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.

Bp Stułkowski przyznał, że przyjęcie tak wielu gości z Ukrainy, zwłaszcza kobiet i dzieci, a także udzielana im oraz Ukrainie pomoc indywidualna, państwa i wspólnot kościelnych oraz parafii jest krzepiącym świadectwem. "To jest piękne, to trzeba zauważyć i za to Boga wielbić, bo to jest świadectwo tego, że widzieliśmy Pana" - stwierdził.

I zaraz dodał: "ale chciałbym jednego faktu dotknąć, który dotyczy naszego miasta, żebyśmy się tak za dobrze nie czuli z naszym świadectwem - chodzi mi o śmierci i próby samobójcze, tutaj w Płocku". Biskup odczytał następnie statystki dotyczące takich tragicznych zdarzeń, z których, jak zauważył, część zakończyła się śmiercią: w 2020 r. 112, w 2021 r. 111, w 2022 r. 149 prób samobójczych, a w pierwszym kwartale tego roku - 37.

Bp Stułkowski podkreślił, iż nie oskarża i nie ocenia osób, które targają się na swoje życie. Przywołał przy tym śmierć samobójczą trzech swoich kolegów, księży. "Myślę o tym, żebyśmy w tym świadectwie naszym: +widzieliśmy Pana+ byli czujni, zwracali uwagę na to, co się z ludźmi dzieje" - zwrócił się do wiernych. Wskazał zarazem, że w tak trudnych sytuacjach życiowych potrzebna jest także pomoc "bardzo specjalistyczna".

"Mówię to, żebyśmy wszyscy zrobili rachunek sumienia. Ja też" - zaznaczył w poruszającym apelu bp Stułkowski. Jak zauważył, jeżeli ktoś żyje wśród nas i nie szuka naszej pomocy, "to może być też tak, że my się gdzieś blokujemy, nie dajemy takiego poczucia, że możesz przyjść do mnie i ja ci podam rękę, ja ci pomogę". "To jest też coś, za co powinniśmy Pana Boga w Święto Miłosierdzia przeprosić, że do takich sytuacji dochodzi, że są wśród nas ludzie w potrzebie i nie widzą możliwości, by przyjść i poprosić o pomoc" - podkreślił biskup płocki.

"I potrzeba też się modlić za tych ludzi, którzy skutecznie targnęli się na swoje życie czy nieskutecznie. Trzeba się modlić za ich rodziny, za ich bliskich. I bardzo do tego zapraszam was wszystkich. Siebie też" - powiedział bp Stułkowski, zwracając się do wiernych. I dodał: "chcemy tak żyć, by dawać świadectwo, że +widzieliśmy Pana+, że dotykaliśmy jego ran, i naszym życiem, stylem naszego życia, chcemy zmieniać świat, by stawał się bardziej ludzki i bardziej boży".

Podczas uroczystej mszy świętej w Niedzielę Miłosierdzia w płockim Sanktuarium Bożego Miłosierdzia bp Stułkowski przewodniczył także obrzędowi, w którymi wierni zostali namaszczeni przez koncelebrujących kapłanów olejem nardowym pochodzącym z Ziemi Świętej. "Niech to będzie dziękczynienie za łaskę chrztu, innych sakramentów, za to dotykanie ran jezusowych, ale niech to będzie też prośba, żebyśmy pachnieli Bogiem, a pachnienie Bogiem to styl życia" - podkreślił biskup płocki.

Płock to jedno z miast - oprócz Krakowa i Wilna, które związane jest ze św. Faustyną Kowalską i kultem Bożego Miłosierdzia. Faustyna Kowalska urodziła się 25 sierpnia 1905 r. niedaleko Łączycy, we wsi Głogowiec. W wieku 20 lat wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie, a w 1930 r. przybyła do klasztoru w Płocku. Właśnie w tym mieście, w swej klasztornej celi, 22 lutego 1931 r. doznała pierwszego objawienia Jezusa Miłosiernego.

Wydarzenie to św. Faustyna Kowalska opisała w swym "Dzienniczku": "Wieczorem, kiedy byłam w celi, ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie: jeden czerwony, a drugi blady (...). Po chwili powiedział mi Jezus: wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: +Jezu, ufam Tobie+. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie".

W Płocku św. Faustyna Kowalska przebywała dwa lata do czasu wyjazdu do Wilna, gdzie w 1934 r. powstał obraz Jezusa Miłosiernego namalowany przez Eugeniusza Kazimirowskiego. Artysta polegał na wskazówkach siostry Faustyny, która zmarła 5 października 1938 r. w Łagiewnikach pod Krakowem. W 1993 r. w Watykanie papież św. Jan Paweł II beatyfikował ją, a w 2000 r. kanonizował. Ogłosił też wtedy, że każda pierwsza niedziela po Wielkanocy będzie obchodzona w całym Kościele jako Niedziela Miłosierdzia.

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku powołano przy tamtejszej kaplicy w dniu kanonizacji Faustyny Kowalskiej. Każdego roku miejsce to odwiedza tysiące pielgrzymów, także z zagranicy. Od 2015 r. trwa tam budowa kościoła na ok. 1,5 tys. osób - w górnej części świątyni znajdzie się kaplica dziennej adoracji Najświętszego Sakramentu, a w dolnej Muzeum Świętej Siostry Faustyny, sale prelekcyjne i Dom Pielgrzyma dla ok. 50 osób. Prowadzona jest zbiórka funduszy na ten cel.