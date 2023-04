Biskup płocki w Niedzielę Palmową o Wielkim Tygodniu: to są godziny Paschy Jezusa, nie zostawmy go samego

To są godziny Paschy Jezusa. Nie zostawmy go samego - powiedział w Niedzielę Palmową biskup płocki Szymon Stułkowski. W kazaniu podczas mszy świętej odprawionej w katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przypomniał o rozpoczynającym się Wielkim Tygodniu i najważniejszych liturgiach całego roku kościelnego.

Msza święta w Niedzielę Palmową rozpoczęła się w płockiej katedrze od historycznego rytu uroczystego wejścia koncelebrujących, w którym biskup dziewięć razy - trzy razy po trzy - uderzył pastorałem w zamknięte drzwi bazyliki.

"Wróciliśmy do starego obrzędu, w którym Kościół otwiera swoje bramy dla nas, byśmy wkroczyli w najważniejsze tajemnice, jakie możemy rozważać" - wyjaśnił na początku kazania znaczenie rytu bp Stułkowski. Podkreślił, że czytany podczas mszy świętej opis Męki Pańskiej pozwala nam interpretować zapowiedź "królewskiego triumfu" Chrystusa, bo - jak wskazał - "On zakróluje z krzyża, krzyż będzie jego tronem, a korona na głowie będzie z ciernia". "Zaprasza nas Kościół, abyśmy weszli w tę tajemnicę" - dodał biskup płocki.

Bp Stułkowski zwrócił uwagę, iż "Niedziela Palmowa jest zaproszeniem i prośbą Pana Boga byśmy chcieli przejść Paschę Jezusa". Przypomniał jednocześnie o najważniejszych liturgiach całego roku kościelnego w rozpoczynającym się Wielkim Tygodniu. Zachęcał wiernych do udziału w nich od Wielkiego Czwartku do sobotniej liturgii wigilii paschalnej i Niedzieli Zmartwychwstania. "Zapraszam i proszę" - mówił. I zaapelował: "To są godziny Paschy Jezusa. Nie zostawmy go samego".

Nawiązując w kazaniu na Niedzielę Palmową do symboliki Paschy, bp Stułkowski przypomniał również o rocznicy śmierci papieża Polaka. Odnosząc się do osobistych przeżyć wiernych - jak mówił - z Paschy św. Jana Pawła II wspominał, iż "były sytuacje, że ludzie dopominali się od księży, aby otworzyli kościoły, jak dzisiaj". "Dziś, 18 lat od tej śmierci, chcemy podziękować Panu Bogu za to wszystko, co nam dał przez św. Jana Pawła II" - podkreślił biskup płocki.

Wspomniał także, że każdy z nas ma przed sobą swoją Paschę. "Przyjdzie ta godzina. Jeśli będziemy przeżywać Paschę Jezusa, łatwiej nam będzie przejść naszą Paschę, kiedy przyjdzie. Bo On na pewno będzie wtedy z nami i otworzy nam nie drzwi katedry, ale będzie nas zapraszał do Domu Ojca" - zakończył kazanie bp Stułkowski.