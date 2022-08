Biskup polowy Wojska Polskiego podziękował lotnikom, że stoją na straży pokoju i wolności

Dziękujemy, że na wzór Maryi jesteście obecni w naszym życiu, aby przychodzić z pomocą, by bronić przed brakiem pokoju, bezpieczeństwa i wolności – powiedział w piątek biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz w czasie obchodów Święta Lotnictwa.

Mszą św. w katedrze polowej Wojska Polskiego w Warszawie zainaugurowano obchody Święta Lotnictwa.

W uroczystościach wzięła udział kierownicza kadra z Dowództwa Generalnego Rodzaju Sił Zbrojnych z gen. Jarosławem Miką na czele i przedstawiciele resortu obrony narodowej, w tym m.in. Inspektor Sił Powietrznych gen. dyw. pilot Jacek Pszczoła.

W homilii biskup polowy przypomniał, że Wojsko Polskie czci Najświętszą Maryję Pannę jako Hetmankę Żołnierza Polskiego.

"O Jej obecności wstawienniczej i przemieniającej przekonywaliśmy się zwłaszcza w czasach wojen, kiedy +granaty od tej szaty odpadać zwykły+, mówiono tak, mając na uwadze obraz Czarnej Madonny ozdobiony drogocennymi szatami i ryngrafami" - powiedział hierarcha.

Zaznaczył, że słowa "Apelu jasnogórskiego": - "Jestem. Pamiętam. Czuwam" są swego rodzaju programem życia polskich żołnierzy.

"Na Jej wzór służycie, czyli najpierw jesteście obecni w naszym życiu, aby przychodzić z pomocą, by bronić przed brakiem pokoju, bezpieczeństwa i wolności. Za tę obecność podobną do obecności Maryi - często niedostrzegalną, ale bliską i konkretną, bardzo wam dziś dziękujemy" - powiedział do lotników bp Lechowicz.

"Pamiętacie o słowach żołnierskiej przysięgi, o zobowiązaniach i jesteście wierni raz wypowiedzianym słowom, wierni i ofiarni - gotowi służyć" - wskazał duchowny.

Przypomniał, za św. Janem Pawłem II, że czuwać to znaczy być człowiekiem sumienia, dostrzegać drugiego człowieka i być odpowiedzialnym za dziedzictwo, któremu na imię Polska.

"Te cechy mają pokrycie w waszej żołnierskiej i lotniczej służbie, którą sumiennie wykonujecie, mając na uwadze dobro drugiego człowieka" - mówił biskup polowy.

Bp Lechowicz przypomniał historię obrazu Matki Bożej Łaskawej, patronki stolicy i Strażniczki Polski, którego kopia peregrynuje po kraju i od niedzieli jest w katedrze polowej Wojska Polskiego. Przypomniał, że wizerunek pojawił się w Warszawie 370 lat temu, w 1652 r. w kościele Ojców Pijarów (obecnie katedra polowa WP), kiedy w mieście panowała dżuma. W związku z tym rajcy Warszawy zdecydowali się wówczas na procesję z obrazem wzdłuż murów miasta i od tamtego momentu nie zanotowano ani jednej śmierci z powodu epidemii - zwrócił uwagę biskup.

W obchodach wzięły udział delegacje z jednostek Sił Powietrznych z Polski i z zagranicy.

W katedrze polowej jest kaplica Matki Bożej Ostrobramskiej, nazywana kaplicą Lotników Polskich, gdzie złożone są prochy dowódców Lotnictwa oraz groby śp. biskupów Władysława Bandurskiego, gen. broni Tadeusza Płoskiego i ks. płk. Jana Osińskiego.

Święto Lotnictwa Polskiego obchodzone jest 28 sierpnia na podstawie decyzji ministra obrony narodowej z 1993 r, podpisanej przez prezydenta Lecha Wałęsę. Jest to wspólne święto lotnictwa wojskowego i cywilnego, lotników, personelu naziemnego i wszystkich osób związanych z branżą lotniczą.