Biskupi do kapłanów na Wielki Czwartek: warunkiem realizacji kapłaństwa jest przyjaźń z Jezusem i gotowości do służby

Bez eucharystii, gotowości do uniżonej służby w braterskiej wspólnocie oraz przyjaźni z Jezusem, kapłani nie zrealizują swojego posłannictwa - napisali biskupi w liście do księży na Wielki Czwartek. Zaznaczyli, że nie chodzi o abstrakcyjne deklaracje, ale codzienną gotowość do troski o współbraci nawet za cenę upokorzenia.

W liście na Wielki Czwartek do kapłanów przekazanym PAP przez biuro prasowe Episkopatu, pt. "Na Paschalnej Drodze Kościoła" biskupi przywołują wydarzenia paschalne z początków głoszenia Ewangelii i odnoszą je do współczesnych kapłanów i ich posługi.

Zaznaczyli, że "nawet modląca się i gorliwa w głoszeniu wspólnota nie jest pozbawiona słabości czy nieporozumień".

Podkreślili, że bez "eucharystii, gotowości do uniżonej służby w braterskiej wspólnocie oraz przyjaźni z Nim (Jezusem - PAP) kapłani nie zrealizują swojego posłannictwa".

Jak zaznaczyli, "nie da się wiarygodnie głosić Ewangelii i gromadzić w imię Jezusa wspólnoty Kościoła bez gotowości do wydania życia na wzór Mistrza". Wyjaśnili, że nie chodzi o abstrakcyjne deklaracje, ale o "codzienną gotowość do rozdawania życia, poprzez uważną troskę o siostry i braci, nawet za cenę upokorzenia".

Wskazali potrzebę budowania wspólnoty kapłańskiej poprzez okazywanie wzajemnego wsparcia, dzielenie się wiarą, braterskim upomnieniem i zrozumieniem w słabości.

"On wie, jak i kiedy Go zdradzamy, nie łudzi się, co do nas, ani nie wybrał nas ze względu na doskonałość naszego moralnego życia" - napisali biskupi. Zastrzegli, że mimo niewierności swoich sług, Jezus pozostaje ich przyjacielem.

Jako antidotum na "pokusę hipokryzji podwójnego życia, rozpaczy lub samopotępienia na wzór Judasza" biskupi wskazali przykład św. Piotra i jego stanięcie w prawdzie oraz dostrzeżenie przebaczającego, miłosiernego spojrzenia Chrystusa.

"Tylko w takim spotkaniu głębokie rozczarowanie sobą może przerodzić się w pokorę i miłosierdzie dla siebie, a w konsekwencji też dla innych" - napisali.

Zachęcili także kapłanów, aby "nie obwiniali siebie lub innych o niepowodzenie swoich planów", ale we wszystkim szczerze zwrócili się do Chrystusa. Jak zaznaczyli, "nigdzie poza Nim nie znajdziemy odpowiedniego wyjaśnienia".

"Ufamy, że Duch chce nas doprowadzić do dojrzałości wiary i uczyć braterskiej, ewangelicznej wspólnoty, w której jest miejsce na świętość i heroizm, ale i na słabość i błędy; wspólnoty wytrwale poszukującej prawdy - także o sobie, gotowej do brania odpowiedzialności za grzechy i błędy, do pokuty i prawdziwego pojednania" - napisali biskupi.