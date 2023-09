Biskupi na 13. Dzień Papieski: budowanie cywilizacji życia jest zadaniem całego społeczeństwa

Budowanie cywilizacji życia, której fundamentem jest miłość to zadanie Kościoła i całego społeczeństwa – napisali polscy biskupi w liście pasterskim na obchody 13. Dnia Papieskiego. Zaznaczyli, że miłość wyraża się we współczuciu, solidarności i w gotowości do ofiary.

W tym roku Dzień Papieski obchodzony będzie w Polsce i w środowiskach polonijnych na całym świecie 15 października pod hasłem - "Cywilizacja życia". Jego organizatorem jest Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia.

Nawiązując do encykliki "Evangelium vitae" (Ewangelia życia)św. Jana Pawła II, w liście pasterskim na ten dzień polscy biskupi zaznaczyli, że "fundamentalną kwestią w budowaniu cywilizacji życia nie jest już tylko prawda o godności człowieka, gdyż jest ona zazwyczaj jasno prezentowana zarówno w nauczaniu Kościoła, jak i prawodawstwie świeckim", ale odpowiedź na pytanie, "jaka istota może być nazwana człowiekiem? Na podstawie, jakich kryteriów można to ocenić i kto te kryteria ustala?".

Podkreślili, że ludzkie życie rozpoczyna się "od chwili zapłodnienia". Zastrzegli, że "nie jest (ono) życiem ojca ani matki, ale nowej istoty ludzkiej, która rozwija się samoistnie", co - jak zauważyli - potwierdza nowoczesna genetyka. Jest to, jak wskazali, "jednoznaczna odpowiedź na podnoszone w debacie publicznej pytania dotyczące m.in. prawa rodziców, a zwłaszcza matki, do decydowania o życiu dziecka, które nosi w swoim łonie".

Ostrzegli, że "nie brakuje dziś także głosów, które w imię etyki jakości życia, czyli na podstawie przyjętych standardów biologicznych, intelektualnych, psychicznych czy ekonomicznych, dla których najważniejszymi kryteriami są użyteczność i sukces za wszelką cenę, odmawiają prawa do życia osobom chorym i z niepełnosprawnościami".

W ocenie autorów listu, "u źródeł cywilizacji życia stoi potrzeba ewangelizacji". "Tylko bowiem w perspektywie wiary można w pełni odkryć wartość i godność każdego ludzkiego istnienia" - napisali polscy biskupi.

Podkreślili, że "budowanie cywilizacji życia jest zadaniem Kościoła i całego społeczeństwa". "Jej fundamentalne prawo stanowi miłość - jedyne właściwe odniesienie człowieka do człowieka. Wyraża się ono we współczuciu, solidarności i gotowości do ofiary" - wskazali biskupi.

Zastrzegli, "nie wystarczy samo tylko zniesienie niegodziwych praw godzących bezpośrednio w prawo do życia, należy także podejmować prorodzinne działania społeczne i prawodawcze w oparciu o nowe zasady polityki w sferze pracy, rozwoju miast, budownictwa mieszkaniowego i usług, tak, aby można było pogodzić rytm pracy z rytmem życia rodzinnego oraz zapewnić rzeczywistą opiekę dzieciom i osobom w podeszłym wieku".

Ocenili, że "potrzeba dziś większej promocji macierzyństwa i ojcostwa, zwłaszcza w mediach społecznościowych, aby ukazać je także jako drogę do realizacji siebie i osiągniecia szczęścia". "Łącząc w działaniu wszelkie społeczne siły, musimy znacząco poprawić zatrważającą dziś sytuację demograficzną naszej Ojczyny" - wskazali polscy biskupi.

Napisali, że "szczególnym znakiem wyobraźni miłosierdzia jest dziś pomoc niesiona przez miliony Polaków ofiarom wojny w Ukrainie".

"Niech nadal trwa modlitwa o pokój, o szacunek dla ludzkiego życia oraz nasza solidarność z potrzebującymi. Wierzymy, że w ten sposób cywilizacja życia zwycięży cywilizację śmierci, a potęga miłości i dobra pokona zbrodnicze zakusy złego" - zaapelowali.

Dzień Papieski obchodzony jest w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża 16 października 1978 r. Tego dnia, oprócz ogólnopolskiej kwesty na ulicach i parafiach na fundusz stypendialny Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia (FDNT), dla niezamożnej, uzdolnionej młodzieży, w całym kraju odbywają się dyskusje poświęcone Janowi Pawłowi II i jego nauczaniu, prowadzone są modlitwy w łączności z papieżem i koncerty mu poświęcone.

Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia została powołana w 2000 r. jako pokłosie pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1999 r. Jej działalność ma upamiętniać pontyfikat papieża poprzez promowanie jego nauczania i wspieranie przedsięwzięć społecznych, głównie w zakresie edukacji i na polu kultury.