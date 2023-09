Biuro Architektoniczne Stelmach i Partnerzy zwycięzcą konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Teatru Polskiej Opery Królewskiej

Biuro Architektoniczne Stelmach i Partnerzy z Lublina wygrało konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej Teatru Polskiej Opery Królewskiej - ogłoszono w czwartek w Warszawie. "To kolejny etap realizacji ważnej inwestycji i kolejna instytucja kultury, która powstaje w Warszawie" - powiedział minister kultury Piotr Gliński.

W czwartek w siedzibie SARP w Warszawie odbyło się ogłoszenie wyników konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej Teatru Polskiej Opery Królewskiej.

Zgodnie z decyzją zespołu sędziowskiego pod przewodnictwem dr hab. Magdaleny Kozień-Woźniak zwycięzcą konkursu na koncepcję architektoniczną Teatru Polskiej Opery Królewskiej zostało Biuro Architektoniczne Stelmach i Partnerzy z Lublina, które otrzymało 200 tys. zł brutto oraz nagrodę w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej. W skład zespołu projektującego weszli: Bolesław Stelmach, Marek Zarzeczny, Rafał Szmigielski, Zbigniew Wypych.

"Praca proponuje budynek o zwartej bryle o rzucie trapezu wpisanym w kształt terenu lokalizacji. Wielowarstwowe elewacje o znacznej miąższości dematerializują granicę między zewnętrzem a wnętrzem obiektu, integrując go z parkowym otoczeniem. Trójwymiarowy model metaforycznego lasu, użyty dla kształtowania tektoniki budynku nadaje indywidualny charakter gmachowi Polskiej Opery Królewskiej i tworzy nowy znak w przestrzeni" - napisano w decyzji jury.

"Praca godzi w oryginalny sposób istniejący układ Osi Stanisławowskiej, narożnika Łazienek Królewskich i sąsiedztwa architektury współczesnej powstającej nierzadko w sposób przypadkowy. Jest czytelnym znakiem w krajobrazie kultury wysokiej i wyważonej estetyzacji przestrzeni. Tworzy nową tożsamość miejsca zharmonizowaną z historyczną przestrzenią" - podkreślono.

Drugą nagrodę w konkursie otrzymała firma APA Wojciechowski z Warszawy, a trzecią - firma Dżus GK Architekci i Restudio Jacaszek Architekci.

Dyrektor Polskiej Opery Królewskiej Andrzej Klimczak podkreślił, że to jest bardzo ważny dzień dla POK. "To jest dzień nieprawdopodobnie ważny. My wszyscy czekamy na to z niecierpliwością, że pojawi się w końcu dom, prawdziwy dom, w którym będzie można ćwiczyć do woli, nie wynajmować sali, nie czekać czy spektakl się odbędzie czy nie odbędzie" - powiedział Klimczak.

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński mówił dziennikarzom, że "to jest kolejny etap realizacji ważnej inwestycji i kolejna instytucja kultury, która powstaje w Warszawie, w sensie nowego budynku". "Bo Polska Opera Królewska od ponad pięciu lat działa, wspaniałe premiery organizuje, bardzo się cieszę, że ona się sprawdziła" - zaznaczył.

"Dzięki Łazienkom Królewskim, dzięki zmarłemu niedawno prof. Zbigniewowi Wawrowi, znaleźliśmy wspaniałą działkę, miejsce puste, niezadrzewione, tuż przy Łazienkach i przy dobrym rozwiązaniu architektonicznym, doskonale ta budowla, ta siedziba, wpisze się w architekturę miejsca. Warszawa zyska z prawdziwego zdarzenia kolejną instytucję muzyczną" - dodał Gliński.

Minister wskazał, że "tak duże miasto, które przez lata się rozrastało a nie budowało infrastruktury kulturalnej, zasługuje na takie inwestycje". "Jestem pewien, że tam będzie i wielka frekwencja, i wielka satysfakcja dla wszystkich z takiego pięknego, architektonicznego rozwiązania, wpisującego się w tę zieleń w tym miejscu, w tym regionie Warszawy" - ocenił.

Działka, na której powstanie budynek Teatru Polskiej Opery Królewskiej, zlokalizowana jest przy historycznym założeniu Osi Stanisławowskiej i znajduje się na obecnym terenie Łazienek Królewskich. To historyczne założenie urbanistyczne powstało na polecenie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w drugiej połowie XVIII w. według projektu Augusta Moszyńskiego.

Budynek będzie obejmował Salę Operową - reprezentacyjną salę główną z widownią na 350-400 widzów, sceną, wieżą sceniczną, kieszeniami scenicznymi, foyer o ekskluzywnych funkcjach wystawowych i zlokalizowanych w nim kasach, salę prób orkiestry - z możliwością wykorzystania do mniejszych wydarzeń koncertowych. Oprócz tego w budynku znajdą się także, jako ich składowe, bufet, szatnia, recepcja, garderoby, administracja POK, strefy VIP, sale konferencyjne, pomieszczenia socjalne, archiwa, magazyny, toalety, pomieszczenia techniczne, komunikacja i inne.

Ze względu na bliskość Parku, Stawu Łazienkowskiego oraz Zamku Ujazdowskiego, Ermitażu i Pałacu na Wyspie, od których działka jest oddzielona pasami zieleni - plac przed budynkiem Teatru Polskiej Opery Królewskiej będzie mieć urządzoną zieleń parkową.

W jury konkursu zasiadali: dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień - Woźniak (przewodnicząca Sądu Konkursowego), Iwona Pastwa-Zarychta, prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski, arch. Piotr Walkowiak, arch. Jacek Lenart, arch. krajobrazu Marek Szeniawski, arch. Wojciech Wagner, arch. Piotr Lewicki, prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens. Funkcję Sekretarza Konkursu pełnił: arch. kraj. Rafał Mroczkowski.