Biuro Nowych Technologii IPN na targach gier komputerowych Gamescom

W dniach 24-28 sierpnia 2022 r. Biuro Nowych Technologii IPN zaprezentuje się z warsztatami edukacyjnymi na największych na świecie targach gier komputerowych Gamescom w Kolonii. Już 23 sierpnia każdy zainteresowany mógł śledzić wydarzenie online - Gamescom Opening Night Live.

Biuro Nowych Technologii IPN na warsztatach edukacyjnych dotyczących wojny polsko-bolszewickiej zaprezentuję m.in. "Gra Szyfrów", która, jak poinformował Instytut, "na tegorocznych targach PAX East w Bostonie cieszyła się ogromnym zainteresowaniem".

"+Gra szyfrów+ to projekt gamingowy przygotowany jako gra FPP (first person perspective), składająca się z trzech misji. Opisują one przebieg wojny polsko-bolszewickiej oraz wpływ polskiej kryptologii na jej zwycięski finał. Każdy z nas może złamać bolszewickie szyfry i zniszczyć sowiecki pociąg pancerny. Dziesiątki młodych osób wciela się w autentyczne postacie żołnierzy wojny polsko-bolszewickiej z 1920 r., uruchamia skomplikowane urządzenia komunikacyjne sprzed 100 lat i ratuje Europę przed komunistycznym zniewoleniem" - poinformował IPN.

W przesłanej PAP informacji podano też, że "rozwiązania zastosowane w grze powstały na bazie materiałów źródłowych lub zostały dokładnie odwzorowane z historycznych eksponatów. Misje graczy to udokumentowane wydarzenia historyczne, a każdy z bohaterów ma inne, kluczowe dla wyników bitwy zadanie. Ta pierwszoosobowa gra 3D z elementami skradania oraz rozbudowanymi zagadkami wprowadza gracza w świat wojny, która zdefiniowała Europę. Jej fabuła rozpoczyna się pod koniec 1920 r., kiedy to toczy się walka o Korosteń - kluczowy węzeł kolejowy oraz bazę techniczno-zaopatrzeniową".

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka "Gra Szyfrów" do końca bieżącego roku kalendarzowego zostanie dodana do programu nauczania jako treści rekomendowane. W ten sposób stanie się częścią programu edukacyjnego w polskich szkołach i zarówno nauczyciele, jak i uczniowie będą mieli okazję w nią zagrać.

Grę można pobrać ze strony: https://bnt.ipn.gov.pl/projekty/gry/gra-szyfrow/

Gamescom to targi gier komputerowych odbywające się od 10 lat w Kolonii w Niemczech. Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa, gracze i branżowe media spotkają się na halach targowych w centrum Koelnmesse. Pierwszy dzień targów zarezerwowany będzie wyłącznie dla prasy i osób związanych z branżą gamingową, a w dniach 25-28 sierpnia hale targowe odwiedzą wszyscy zainteresowani. Już teraz swoją obecność na targach zgłosiło 550 firm, z czego 70 proc. to firmy zagraniczne z 27 krajów.

