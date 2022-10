Biuro spółki usług lotniczych Airbusa otwarte w Gdańsku

Biuro Navblue, spółki zależnej grupy Airbus dostarczającej rozwiązania ułatwiające operacje lotnicze i zarządzenie ruchem powietrznym, zainaugurowało działalność - poinformowała firma w środę.

Specjalizacja Navblue, której biuro mieści się w Gdańsku, to produkcja baz danych i oprogramowania dla branży lotniczej. Zadaniem pracowników gdańskiego biura będzie dostarczanie produktów i usług zwiększających efektywność operacyjną przewoźników lotniczych i wspierających zrównoważone lotnictwo.

Gdańskie biuro w dzielnicy Przymorze zatrudnia 10 osób, do końca 2024 r. zamierza zwiększyć zatrudnienie do 80-100 pracowników. Firma ma dotychczas cztery biura w Europie: we Francji, Wielkiej Brytanii, Polsce i Szwecji, a także placówki w Kanadzie, USA, Tajlandii i Singapurze.

"Jesteśmy przekonani, że zespół zatrudniony w nowym biurze wniesie wiele nowego do naszych know-how i wiedzy, szczególnie za sprawą dostarczania aktualnych danych i najnowocześniejszego oprogramowania, pozwalających naszym klientom usprawniać działania na całym świecie" - powiedziała cytowana w komunikacie Airbusa szefowa polskiego oddziału Navblue Marta Muzińska.

Przypomniała, że działalność Airbusa w Polsce obejmuje projektowanie, prototypowanie, produkcję, obsługę, modernizację, badania i rozwój, a także współpracę w branży kosmicznej. Koncern zatrudnia w Polsce blisko 1000 pracowników w zakładach w Warszawie (PZL Okęcie), Mielcu (ośrodek szkolenia) i Łodzi (Biuro projektów Airbus Helicopters, współpracuje z ponad 30 krajowymi dostawcami.

Airbus jest producentem samolotów i śmigłowców cywilnych i wojskowych, działa także w branży kosmicznej, jest dostawcą usług związanych z lotnictwem. W Polsce grupa Airbus jest obecna od 2001 roku, od kiedy fabryka samolotów PZL Warszawa-Okęcie stała się własnością Airbus Defence and Space. Działalność w Polsce obejmuje produkcję struktur lotniczych do samolotów C295 i A330 oraz wiązek elektrycznych do C295, A320 i, A330.