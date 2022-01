Bix Aliu: cieszę się z ważnych konsultacji ambasadora USA przy OBWE z polskim rządem

Polska przewodniczy OBWE w kluczowym momencie; cieszę się z ważnych konsultacji ambasadora USA przy OBWE Michaela Carpentera z polskim rządem - napisał w piątek chargé’d affaires ambasady USA Bix Aliu.

Bix Aliu podkreślił w swym wpisie na Twitterze, że Polska przewodniczy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie "w kluczowym momencie". "Cieszę się z ważnych konsultacji ambasadora USA przy OBWE (Michaela Carpentera) z polskim rządem" - zaznaczył chargé'd affaires ambasady USA.

"Jak powiedział ambasador Carpenter: +To moment, w którym społeczność międzynarodowa, w tym OBWE, musi szukać sposobów na deeskalację napięć+" - napisał Bix Aliu, nawiązując do wywiadu, którego ambasador USA przy OBWE udzielił PAP.

Carpenter mówił w wywiadzie m.in., że sytuacja wokół Ukrainy to decydujący moment, a dalsza eskalacja może mieć dalekosiężne skutki dla relacji Rosji z Zachodem. Ambasador wskazywał, że Rosja może wybrać drogę dialogu. Podkreślił również znaczenie OBWE dla orientacji w wydarzeniach wokół Ukrainy.

Według amerykańskiego dyplomaty "sytuacja, z którą mamy do czynienia wokół Ukrainy, jest bezprecedensowa". "Na granicy rosyjsko-ukraińskiej jest blisko 100 tys. rosyjskich żołnierzy gotowych do walki; obserwujemy też nasilenie wojowniczej, coraz bardziej agresywnej retoryki Kremla wobec Ukrainy. To decydujący moment, w którym społeczność międzynarodowa, w tym OBWE, musi poszukiwać sposobów na deeskalację napięcia" - powiedział.

"Z jednej strony musimy bardzo jasno mówić o kosztach i konsekwencjach ewentualnej eskalacji, zarazem jesteśmy bardzo otwarci na dialog i dyplomatyczne rozmowy z Rosją - jeżeli wybierze tę drogę" - zapewnił Carpenter.

"NATO, G7, Rada Europejska i wiele innych organizacji jasno zapowiedziało, że jeśli Rosja będzie eskalować napięcie na Ukrainie, będzie miała do czynienia z bezprecedensowymi konsekwencjami: ekonomicznymi - mam na myśli głównie sankcje, politycznymi, dyplomatycznymi, a także militarnymi" - powiedział Carpenter.

Zaznaczył, że eskalacja skłoniłaby NATO do przeorganizowania obecności wojskowej na wschodniej flance, co "miałoby dalekosiężne skutki dla relacji Rosji z Zachodem".