Bix Aliu: USA solidaryzują się z Polską przeciwko wojnie hybrydowej Łukaszenki

"USA solidaryzują się z Polską przeciwko wojnie hybrydowej Łukaszenki i próbom destabilizacji Europy. Obserwujemy co się dzieje i w razie potrzeby nie zawahamy się zareagować. Białoruski reżim musi przestać narażać życie ludzi i zakończyć hybrydowy atak" - napisał w piątek Bix Aliu na Twitterze.

Do wpisu dołączył wywiad Robin Dunnigan z Departamentu Stanu dla piątkowej "Rzeczpospolitej". Dunnigan była w nim pytana m.in. o kryzys związany z sytuacją na granicy polsko-białoruskiej. "Jesteśmy bardzo zaniepokojeni sytuacją na granicy. Wielokrotnie apelowaliśmy do (Alaksandra) Łukaszenki, aby przestał wykorzystywać migrantów. To niezwykle nieludzki, bezduszny proceder" - podkreśliła w wywiadzie.

Pytana o to, że - mimo sankcji nakładanych przez UE na Białoruś, kryzys nie słabnie oraz "czy Ameryka ma pomysł, jak go przezwyciężyć", odparła, że - jej zdaniem - "sankcje przynoszą efekty". "Razem z Unią pracujemy nad kolejnymi. Nie złagodzimy naszej presji dopóty, dopóki Łukaszenko nie rozwiąże kryzysu na granicy, ale też uwolni więźniów, pozwoli na wolne i uczciwe wybory pod kontrolą międzynarodowych obserwatorów oraz podejmie dialog z białoruską opozycją" - zadeklarowała.

Na uwagę, że eksperci ostrzegają, że białoruski kryzys ma odciągnąć uwagę świata od przygotowań Rosji do inwazji Ukrainy, odparła: "Jesteśmy bardzo zaniepokojeni doniesieniami o gromadzeniu się rosyjskich wojsk na granicy z Ukrainą. Tu też blisko koordynujemy nasze działania z partnerami w NATO i UE".

"Chcę powtórzyć, bo jest na to dobry moment, że amerykańskie gwarancje dla ukraińskiej suwerenności i terytorialnej integralności są nienaruszalne" - podkreśliła Dunnigan.