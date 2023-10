Biznes nie do końca chce wziąć odpowiedzialność za klimatyczny problem

Konieczna dla klimatu transformacja nie powiedzie się bez udziału biznesu. Jednak nie wszystkie firmy są chętne i gotowe, by podjąć to wyzwanie.

Już za miesiąc w Dubaju spotkają się podczas Szczytu Klimatycznego COP28 szefowie państw i rządów z całego świata, by wypracować wspólną polityką klimatyczną, która pozwoli zahamować niekorzystne zmiany klimatu.

Jednak skuteczna zmiana nie nastąpi bez zaangażowania biznesu, bo to od działań podjętych przede wszystkim przez przemysł, zależeć będzie w głównej mierze spełnienie ambicji klimatycznych.

Tu jednak ze świadomością podejmowania działań na rzecz klimatu bywa różnie.

W biznesie różnie bywa ze świadomością konieczności zmian klimatycznych

Jak mówi w rozmowie z WNP.PL Karin Litvack, założycielka Climate Governance Initiative, inicjatywy mobilizującej rady nadzorcze i zarządy przedsiębiorstw na całym świecie do uwzględniania zmian klimatycznych w prowadzonej działalności, wiele zależy od wielkości firm, branży, w których działają, a także po prostu od geografii, czyli miejsca w którym funkcjonują.

- Na pierwszej linii ognia znajdują się przemysłowe branże wysokoemisyjne, producenci paliw kopalnych, firmy z sektora ropy i gazu, z branży chemicznej, stalowej czy cementowej. Tym firmom bardzo trudno jest przekształcić swoje biznesy – mówi Karin Litvack. A to właśnie na nie kładziony jest największy nacisk na zieloną transformację.

Jak dodaje, zwłaszcza teraz po pandemii, gdy firmy skupione są na odbudowie i dostosowaniu się do nowych warunków, potrzeba zielonej transformacji często schodzi na dalszy plan.

Inaczej wygląda sytuacja firm z branż konsumenckich, takich jak branża spożywcza, kosmetyczna czy odzieżowa. Dla nich transformacja to element budowy wizerunku, dlatego o wiele chętniej tego rodzaju firmy biorą na siebie odpowiedzialność za problem.

Kraje rozwinięte kontra reszta świata. Kto ma wziąć odpowiedzialność za problem klimatyczny?

Podobnie kwestie świadomości klimatycznej różnią się w zależności od rozmieszczenia geograficznego firm. – W bardziej zaawansowanych krajach powszechna jest akceptacja faktu, że biznes musi napędzać zmianę. Widać to wyraźnie w UE, w Wielkiej Brytanii, ale też w Kanadzie, USA, Australii czy Nowej Zelandii. W innych krajach jest to bardziej zróżnicowane. Często pojawia się przekonanie, że „to nie my stworzyliśmy ten problem, to my jesteśmy ofiarami zmian klimatu, za które odpowiedzialne są bogate kraje i to one muszą problem naprawić, a nie przychodzić do nas i prosić o zmianę” – tłumaczy Karin Litvack, dodając, że problem polega na tym, że nie mamy już czasu, by szukać winnych.

- Wszyscy musimy wziąć udział w rozwiązywaniu problemu klimatycznego, a historyczna odpowiedzialność krajów rozwiniętych musi zostać zaadresowana za pomocą różnych środków –transferu zarówno technologii, jak i środków finansowych – dodaje Karin Litvack.

Na pytanie o to, jak jest z klimatyczną świadomością w polskim biznesie, założycielka CGI podkreśla, że w Polsce są ludzie, którzy rozumieją skalę problemu.

- Oczywiście jest to bardzo trudne wyzwanie dla firm związanych czy to z energetyką węglową, czy z wydobyciem i transportem węgla, ponieważ cały ich model biznesowy opiera się na działalności, która musi zostać wygaszona. I im szybciej to się jednak stanie, tym lepiej – dodaje Karin Litvack.

W dalszej części rozmowy z Karin Litvack m.in. o tym, jak różni się nastawienie do zielonej transformacji dużych i małych firm, i czy kryzys, który rozlał się po świecie, zahamował determinację do zmiany w biznesie.