Błaszczak: chcemy stworzyć silny, trwały fundament rozwoju polskich sił zbrojnych

Chcemy, wraz z prezydentem Andrzejem Dudą, stworzyć silny, trwały fundament do rozwoju polskich sił zbrojnych - powiedział w środę szef MON Mariusz Błaszczak podczas uroczystości powołania przez prezydenta Andrzeja Dudę członków Rady ds. bezpieczeństwa i obronności.

Mariusz Błaszczak wyraził przekonanie, że Rada, która ma funkcjonować w ramach Narodowej Rady Rozwoju, wypracuje dla prezydenta Dudy ekspertyzy, które przyczynią się do wzmocnienia pozycji Polski na arenie międzynarodowej i zapewnienia bezpieczeństwa naszemu krajowi. "Prezydent Andrzej Duda, jako zwierzchnik sił zbrojnych, przykłada dużą uwagę do spraw dotyczących obronności" - podkreślił minister.

Wskazał, że w 2015 r. polskie siły zbrojne liczyły 95 tys. żołnierzy zawodowych, a obecnie - 113 tysięcy. "Powstały Wojska Obrony Terytorialne - dziś to już ponad 32 tys. żołnierzy zawodowych" - zaznaczył Błaszczak. "Czy możemy sobie wyobrazić co by się działo kiedy zostaliśmy poddani atakowi hybrydowemu, kiedy wojsko polskie byłoby mniej liczne, nieprzygotowane do tego, żeby stawić czoło temu wyzwaniu?" - pytał Błaszczak. Przekonywał, że to właśnie dzięki "konsekwentnej polityce ludzi Prawa i Sprawiedliwości Polska jest bardziej bezpieczna".

Minister przypomniał, że Polska ma w planach powołanie wojsk obrony cyberprzestrzeni i konsekwentnie prowadzi modernizację wojska, starając się przy tym zamawiać broń w rodzimych zakładach. "Tam, gdzie to nie jest możliwe, zamawiamy najnowocześniejszą broń produkowaną za granicą. Przykładem jest F35, najnowocześniejszy samolot na świecie, który kupiliśmy na wyposażenie polskich sił powietrznych" - wskazał Błaszczak.

Wspomniał też o rządowym projekcie ustawy o obronie ojczyzny, nad którym trwają obecnie konsultacje. "Na ten temat z panem prezydentem też już rozmawiałem. Zależy nam na tym, żeby stworzyć taki silny, trwały fundament do tego, żeby polskie siły zbrojne mogły być rozwijane, tak żeby umocnić bezpieczeństwo naszej ojczyzny" - podkreślił Błaszczak.

Szef MON nie szczędził w swym wystąpieniu krytyki rządzącej w latach 2007-2015 koalicji PO-PSL. Swym poprzednikom zarzucił m.in. likwidację wielu jednostek wojskowych. "Szczególnie zły był rok 2011, kiedy zlikwidowano 1. Warszawską Dywizję Zmechanizowaną im. Tadeusza Kościuszki. Zlikwidowano pułk w Suwałkach, zlikwidowano batalion w Siedlcach, brygadę w Lublinie" - mówił Błaszczak.